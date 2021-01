Una zaragozana y un oscense, entre los solteros que pondrán a prueba el amor en 'La isla de las tentaciones'

Las tentaciones regresan a Mediaset. Este jueves a las 22.00, cinco parejas vuelven a poner a prueba su amor en el fenómeno de los últimos años, 'La Isla de las Tentaciones'. Aunque los usuarios de 'Mitele Plus' podrán ver los primeros escarceos hoy miércoles en un preestreno exclusivo.

"La mayor prueba de amor jamás vista hasta la fecha". Este es el reto al que se enfrentan cinco parejas consolidadas a las que intentarán tentar solteros y solteras que buscarán a su media naranja en la isla. Entre los solteros, por cierto, están una zaragozana y un oscense. Va a ser "la entrega más emocional", según apunta la presentadora Sandra Barneda, que en esta edición hace doblete con las galas y los debates sobre el programa.

La segunda edición de 'La Isla de las Tentaciones' ya batió las cifras de la primera con una media de casi 2,9 millones de espectadores y un 22,1% de share. Esta nueva temporada llega a la República Dominicana a "vivir situaciones que cada uno de los miembros de los dúos no están dispuestos a aceptar y supondrán un antes y un después en el futuro de sus relaciones", aseguran los responsables del programa.

Este año, el formato introduce la 'luz de la tentación'. Esta inquietante alarma "que parece que se acerca un iceberg", según Manuel Villanueva, director general de contenidos, avisará a los protagonistas del programa de que sus parejas han sobrepasado los límites previamente marcados.

Pero, "no es la única novedad", avisa Barneda. Los guionistas del programa han introducido una nueva hoguera. "No sé cómo definirla y qué adjetivo añadir", explica. "No hay nada parecido", puntualiza.

A diferencia de ediciones anteriores, la separación de las parejas para iniciar la experiencia se producirá en el momento en que desembarquen en la isla y se reúnan en la playa por primera vez con Barneda. "Las parejas tendrán solo unos minutos para despedirse y transmitirse sus sentimientos antes de trasladarse a las villas para comenzar a vivir con los solteros y solteras".

Esta nueva edición llega con doble gala semanal de la mano de Sandra Barneda. Jueves y lunes son los días elegidos por la cadena para trasladar las aventuras de los jóvenes en Villa Playa y Villa Montaña.

Este año, las cinco parejas se enfrentan a 20 solteros y solteras, más un soltero y soltera conocidos por los seguidores del programa. Una doble presencia 'extra' que podría trastocar la estabilidad de las parejas.

Villa Playa y Villa Montaña reciben a cinco parejas de "entre tres y cinco años de relación". Además, son caras conocidas como Lola (23 años) y Diego (27 años) que se conocieron en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y que incluso quieren dar paso más en su relación: tener un hijo.

Los más "asentados" en el amor son Marina y Jesús, 21 y 25 años respectivamente, con cinco años de relación a sus espaldas y «dos rupturas motivadas por el desgaste y la rutina y algún desliz por parte de ella».

Otra de las caras conocidas es la de Hugo (24 años), exparticipante de 'GH 15', que se embarca en esta nueva aventura con Lara (27 años). Tras cuatro años de relación han vivido ya "cinco rupturas".

Desde Las Palmas de Gran Canaria y "una relación abierta" se presentan Claudia (23 años) y Raúl (28 años). Aunque aseguran vivir una etapa de felicidad, las dudas de Raúl y las inseguridades de Claudia han provocado que su relación no esté tan consolidada como les gustaría y acuden a República Dominicana con el objetivo de reforzarla.

Y por último, Lucía (25) y Manuel (29) viajan hasta Villa Playa y Villa Montaña para comprobar si "ese primer gran amor" supera la prueba de las tentaciones.

Las solteras que vivirán junto a los cinco chicos protagonistas tienen entre 19 y 29 años, proceden de Madrid, Barcelona, Lanzarote, Tenerife, Zaragoza, Valencia, Pontevedra, Murcia y Venezuela, y desempeñan actividades como la arquitectura, la hostelería, el fitness, la educación académica y la psicología. Los solteros, por su parte, tienen edades entre los 22 y los 35 años, proceden de lugares como Milán, Andorra, Huesca, Madrid, Barcelona, Lleida, Sevilla, Pontevedra y Álava, y ejercen profesiones como la de empresario, fotógrafo, camarero, policía, dependiente y piloto de motos.

En redes sociales, la segunda edición acumuló 2,5 millones de mensajes, liderando el ranking de los programas más comentados.