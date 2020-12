Premios al periodismo comprometido y pegado al territorio aragonés

Este año no se ha podido celebrar la fiesta de los periodistas. La pandemia también ha trastocado esta cita y de ello se lamentó en tono de broma el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que presidió este viernes la entrega del Premio 'Periodistas de Aragón-Ciudad de Zaragoza 2019'.

El acto, por supuesto, no fue una fiesta porque además de los galardonados, de los concejales Lola Ranera, Sara Fernández y Julio Calvo, y de unos cuantos profesionales de la comunicación, no hubo más testigos. Eso sí, lo contenido de la cita no impidió que se escuchasen mensajes de calado. Por ejemplo, el de la periodista Ana Sánchez Borroy de Radio Zaragoza, ganadora de esta edición por el espacio 'Más vale maña'.

Ana recordó que “nos cuesta ver que en los medios de comunicación muchas veces faltan las mujeres”. En su programa ella ha resuelto esta carencia, pero ha ido más allá: ha convertido en hechos noticiosos aspectos de la vida que no suelen aparecer en los medios, como las desigualdades de género en las investigaciones médicas, la menstruación o la menopausia. “Son temas que nos influyen e interesan, pero que no se tratan”, para subrayar inmediatamente que “lo que necesitamos los periodistas para abordarlos es que nos dejen trabajar en condiciones dignas”.

En este detalle también se fijó la presidenta-decana de Periodistas de Aragón, Isabel Poncela, quien puso el acento en cómo “los profesionales se han tenido que adaptar al teletrabajo en este año tan difícil”, además de mostrarse “orgullosa” de su capacidad para informar de la mejor forma posible a los ciudadanos.

Durante el acto, Isabel Poncela presentó a Pablo Ferrer y a Laura Uranga, responsables de la serie 'Aragón, pueblo a pueblo', publicada durante dos años en HERALDO DE ARAGÓN, que ha recibido una mención especial.

Los fríos datos son impresionantes: 75.000 kilómetros recorridos y 2.200 entrevistas realizadas para poner alma y cara a los 731 municipios de Aragón. Una experiencia que ellos resumen así: “Lo visual se ha combinado con lo vital y eso ha sido lo excepcional de este proyecto”. “Conocer todos estos pueblos y a sus vecinos –comentó Pablo Ferrer–, ha sido como hacer un recorrido por una enciclopedia y aprendértela de golpe”.

