Soleá, la más joven en el Eurovisión Junior más atípico

La edición más atípica de la historia de Eurovisión Junior se disputa este domingo, y España, que parte como una de las favoritas entre los doce países participantes, cuenta con la representante más joven del festival. La Beyoncé de Triana, o la MiniRosalía, apodos con los que han bautizado a Soleá, de tan solo 9 años, sale en la décima posición del certamen, que da comienzo este domingo a las 17.00 en La 1 de TVE.

Aunque, en realidad, la hija de Farru y Julia Manzano, bisnieta de Farruco, nieta de La Farruca, y sobrina de Farruquito, lo hace mediante una actuación ya grabada, como el resto de países, a quien ve como amigos y no como rivales, siguiendo las directrices de la Unión Europea de Radiodifusión y la Televisión Pública Polaca, ya que no era viable viajar a Polonia debido a las restricciones por la pandemia.

Así, Soleá grabó a finales del mes de octubre su actuación en los estudios de RTVE en Prado del Rey. Una actuación que todavía no ha visto, y que para ella "también va a ser una sorpresa". "Espero que esté superbién y que la disfrutemos todos", comentó este viernes la joven en la rueda de prensa que organizó TVE antes del evento. En 'Palante', la canción con la que representa a España, Soleá canta y baila al mismo tiempo, y confiesa que no es nada fácil, aunque lo parezca. Por ello, se ha tenido que "preparar muchísimo", porque "al perder aire es más difícil afinar la voz".

En ese sentido, ha destacado la labor de su coreógrafa y de su 'coach' vocal. "Con Natalia (Calderón) he aprendido a proyectar mi voz, a pronunciar mejor, a no levantar mucho el cuello, y a no hacerme daño al cantar. Y con Vicky Gómez, que el baile se siente con el corazón. Le doy un diez a las dos. O más", afirmó.

"Ganadora de mi país"

"El premio es estar aquí y que te den la oportunidad siendo tan pequeñita. Aunque no gane, yo ya me siento la ganadora de mi país", dijo también Soleá, consciente de que "cuando sea grande" nunca olvidará que representó a España en Eurovisión Junior 2020, algo que le gustaría repetir en la edición de mayores, cuando tenga edad. Además, la cantante vivirá la gala desde la 'green room', ubicada en Torrespaña, donde besará su amuleto, «un collar que tiene la mano de Dios», cada vez que reciba los doce puntos.

Y como comentaristas, Tony Aguilar y Eva Mora repiten tras 'Europe shine a light', el especial que sustituyó el festival de Eurovisión de este año, cancelado por la pandemia del coronavirus. El locutor, DJ y presentador es una de las voces de la casa en Eurovisión desde hace tres ediciones, y también narró la edición junior del pasado año. Por su parte, Mora, actualmente redactora de Informativos, ha cubierto el festival para informativos y magacines en cinco ocasiones (2012, 2013, 2014, 2015 y 2016).