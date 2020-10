El doctor Cavadas, en 'El hormiguero': "No conozco a Fernando Simón, ni ganas"

Este jueves, el invitado de El hormiguero fue el doctor Pedro Cavadas, conocido por sus múltiples éxitos en complicadas operaciones como trasplantes y reconstrucciones. Y, como no podía ser de otra forma, además de temas más generales, el conocido médico se pronunció sobre la pandemia y su gestión.

"No me creo que algo tan caro y patente no lo viera nadie. Era evidente y todo el mundo ha ido por detrás", añadió. "Estoy convencido que lo vi yo y unas decenas de miles de personas que tuvieran unos mínimos conocimientos, seguro".

El presentador también le preguntó por Fernando Simón. "Se me está intentando enfrentar a una persona a la que no conozco ni tengo ningún interés, como debe ser, y a él le pasará lo mismo. No lo conozco, ni ganas", declaró.

A la pregunta de Pablo Motos sobre la duración de la pandemia, uno de los temas que más preocupa a la población, el reconocido médico fue completamente sincero: "Entiendo que haya que contar mentiras a la población, pero no veo el motivo [...] Son años, no meses".

"Hay propuestas de vacuna con ensayos clínicos que aceptamos como tal, y si la empezamos a administrar masivamente, a ver quién se come las primeras 15-20 encefalitis que producirán cualquiera de ellas", explicó. "Si queremos algo rápido, hay que aceptar que no será tan seguro".

"Que una vacuna entre en Fase 3 significa que hay alguna posibilidad que, en unos años, sea eficaz y segura. Si queremos algo rápido, hay que aceptar que no será tan seguro", añadió. "La realidad es que, una vacuna, para que sea real, antes de un par de años no me la creo", y "hasta que esté vacunado un porcentaje de población mundial suficiente para decir que es normalidad, otro par de años".