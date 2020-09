Mónica Carrillo revela que ha sufrido un cáncer de piel

La escritora y periodista Mónica Carrillo ha hecho público que ha sufrido un episodio de cáncer de piel. La presentadora de Antena 3 Noticias Fin de Semana ha revelado de esta forma el motivo por el que ha estado apartada en los últimos meses de su profesión. Se trata en concreto de un carcinoma basocelular, un cáncer de piel localizado en la nariz. Coincidiendo con su vuelta a su puesto de trabajo, hizo público en un hilo de Twitter el motivo por el que ha permanecido fuera de la pantalla este tiempo.

Según explica en la red social, su primera salida tras el confinamiento fue para la visita del dermatólogo. "El motivo: una pequeña herida que no terminaba de cicatrizar me acompañaba desde hacía un par de meses", añade.

"En ocasiones la vida nos da zarpazos. Creo firmemente que somos todo lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. A partir de ahora, a mí me acompañará este arañazo en el rostro. Ya nos estamos acostumbrando y creo que incluso nos caemos bien", añadía en el hilo.

"Me aplico la filosofía japonesa del kintsugi: el arte de reparar la cerámica con resina de oro para evidenciar que los defectos forman parte de nosotros y, en ocasiones, son las más grandes virtudes. Cuídense, vayan a revisión y protéjanse del sol. Salud", concluye un tercer mensaje que acompaña de tres fotos de su nuevo rostro.

El carcinoma basocelular es el cáncer de piel más habitual. Representa aproximadamente el 80% de los tumores malignos cutáneos no melanoma. Se origina en las células basales, que se encuentran en la epidermis, y más del 90% son originados por mutaciones de la vía de Hedgehog . Con un tratamiento adecuado, tienen una tasa de curación muy elevada, pero existen casos en los que la enfermedad invade el tejido circundante, entonces es cuando hablamos de carcinoma basocelular avanzado, o se extiende a otras partes del cuerpo. En estos casos, el uso de la cirugía o la radioterapia no es posible, es inapropiado o ineficaz.

