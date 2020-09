La mañana renovada de La 1 se abre paso

«Ana Rosa (Quintana) y Susanna (Griso), ¡metedme en ese grupo de WhatsApp!», bromeaba Mónica López en la presentación de 'La hora de La 1'. Y es que a partir de las ocho de la mañana, la que fuera jefa de la sección de Meteorología de TVE desde 2008 y presentadora de 'El Tiempo 2', se convierte en su rival por la audiencia durante la franja de la mañana.

«Queremos ser la familia que entre en su casa a las ocho cada mañana, y queremos ser más que nunca una televisión pública y al servicio de todos los ciudadanos. En definitiva, un programa de servicio público que trate los temas que fomenten el pensamiento crítico de los ciudadanos, y donde su participación será fundamental», comentó la presentadora del nuevo formato, que ofrece diariamente cinco horas de directo.

A López le acompañan Igor Gómez, que se encarga de la actualidad; Marina Ribel, que busca las denuncias y opiniones de la ciudadanía; Martín Barreiro, que tratará la información meteorológica; y Cristina Fernández, que llega para hablar de la crónica social, y que hoy entrevista en el plató a Esther Doña, viuda del marqués de Griñón. Y en cuanto a colaboradores, destacan sobre todo los del ámbito político, con nombres como José Bono, Cristóbal Montoro, Leyre Pajín, Joan Tardà o Celia Villalobos.

López dice que diariamente va «a intentar ser el hilo de toda la mañana, desde las ocho hasta la una». Reconoce que fue la propia Rosa María Mateo, administradora única y provisional del ente público, quien se lo propuso, y que ella no se lo pensó mucho y no tardó en aceptar la oferta.

«Estudié Física, y empecé en la tele un poco por accidente. Aquí me di cuenta de que lo que me encanta es comunicar y contar las cosas. Parece de Perogrullo, pero hay muchísimas cosas que son difíciles de comprender, y desde casa nos hemos vueltos un poco impermeables a informaciones complejas, y no nos paramos a preguntarnos si realmente lo entendemos», afirma la presentadora, que no niega tener «muchísimo vértigo» de cara a ponerse al frente de un formato que no es lo suyo, ya que lleva «23 años haciendo meteorología».

Prueba de fuego

Sin embargo, López asegura creerse «capaz de tener esa mirada crítica, esa mirada de 'contádmelo otra vez', de 'esa respuesta no me vale'». Y hoy tiene una gran prueba de fuego. Tras la desaparición de un formato como 'Los desayunos de TVE', 'La hora de La 1' absorbe tanto su hueco en la parrilla, como parte de su contenido, en cuanto a entrevistas y tertulia política. De esta manera, López es la encargada de entrevistar hoy a las 9:00 horas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el estreno del magacín matinal.

El resto de programas que, como 'Los desayunos' ya han dicho adiós a la programación de TVE, son 'La mañana', que ya vivió la despedida de María Casado tras saltar la noticia y 'A partir de hoy', el espacio conducido por Máximo Huerta que durante la paralización de sus grabaciones se dio a conocer que no había sido renovado para la nueva temporada televisiva que acaba de dar comienzo.

Aunque la modificación de la parrilla llega para mejorar las audiencias de la mañana de La 1, que se situaba muy lejos de sus principales competidores -'El programa de Ana Rosa', de Telecinco, y 'Espejo Público', de Antena 3- desde la cadena explican que, por el momento, no se han fijado unas cifras. «Nos encantaría crecer y es uno de los objetivos, pero realmente no nos hemos marcado llegar a un 15% o a un 20% (de cuota de pantalla). Ahora estamos centrados en trabajar y en hacer el mejor programa posible», declaró el director de contenidos y programas de TVE, Fernando López Puig.