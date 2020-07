Sandra Barneda: "Estoy ilusionada. En el amor todos somos frágiles"

Tras una exitosa primera temporada de ‘La isla de las tentaciones’ (22,9% de ‘share’ y 2.925.000 de espectadores en sus entregas en Telecinco), Mediaset ha puesto en marcha otras dos de golpe. Al frente, estará Sandra Barneda (Barcelona, 44 años).

¿Cómo es que se graban dos temporadas de golpe?

La cadena ha visto el éxito de la primera temporada, y apuesta fuerte por este formato. Creo que las circunstancias hablan por sí solas. Nos vamos dos meses fuera, siguiendo los protocolos de seguridad, y poco más puedo añadir, aparte de que estoy muy feliz por ello.

¿Cómo afronta el reto?

Con muchísima ilusión y ganas. Vivir el ‘reality’ así va a enriquecerlo todavía más. En la edición anterior, con los debates, decidí seguirlo al mismo ritmo que la audiencia, y fue muy interesante. Pero es verdad que vivirlo desde dentro, y luego poder comentarlo, van a ser dos partes muy distintas. Me voy muy ilusionada, y creo que en el mundo del amor todos somos frágiles. Con este programa, te pones en la piel del otro y te cuestionas internamente. Es imposible saber cómo reaccionaríamos al ver a nuestra pareja cuando no estamos nosotros: cómo se comporta, qué dice… y ya no digo si hay un beso, un baile agarraditos, o un baño con otra persona.

Entonces, ¿se mantienen los debates en vivo?

Intuyo que sí, pero la cadena es quien tiene la última palabra, y yo siempre me muestro muy prudente en estas cosas.

¿Está preparada para decir: "Hay más imágenes para ti"?

Ya estoy soñando con esa frase. Tenerlos delante y ponerme en su piel no es fácil, pero esa va a ser mi labor. Es como un laboratorio, porque cada persona o pareja vendrá con una confianza, con un pensar, y se van a sorprender. En nuestra vida diaria, reaccionamos de una manera distinta cuando le pasa a un amigo que cuando a nosotros. Esa es la gracia también del formato. Quiero vivirlo con prudencia y con muchísimo respeto hacia ellos. Se trata de que lo vivan de la manera más virgen posible; que se expresen como lo estén viviendo, sin ningún tipo de condicionamiento por mi parte. Voy a hacer un trabajo de contención.

¿Qué puede decir de las parejas de estas ediciones?

Puedo adelantar poco, pero sí que se van a combinar parejas más conocidas con otras anónimas, y en distintos grados de relación. Algunas llevan bastantes años, y otras están al principio de su relación. No los conozco, pero los he visto de manera virtual y tengo ganas de que estén en la situación, de ver cómo afloran los nervios y qué ocurre en la isla.

¿Ha hablado con su antecesora, Mónica Naranjo?

Se alegró muchísimo y me dijo que no había otra persona que lo pudiera hacer como yo. Durante el confinamiento nos hemos recomendado hasta documentales, y cosas que estábamos viendo.

¿Qué se lleva a este viaje?

Tengo la suerte de que no me aburro.