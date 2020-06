Berto Romero: "En ‘Mira lo que has hecho’ todo viene siempre de la realidad"

Antes de empezar a rodar, dijo que era la temporada "más rica, compleja y ambiciosa de las tres". ¿Lo mantiene?

Yo creo que sí y que, una vez vista, es obvio. Es la que se atreve con más cosas, la que tiene una estructura más compleja y que técnicamente es evidente que es más arriesgada. Hay muchas escenas que tienen complicación técnica, tiene niños pequeños. Es la leche, vamos. Es increíble.

¿Es también la que más ha disfrutado como actor?

Ha sido muy ‘disfrutona’. La habíamos escrito para pasarlo bien haciéndola. Es la que tiene más reto técnico y había que estar más concentrado, porque hay escenas con mucha gente, niños, alguno colgado de un cable. Siempre había algo. Pero la hemos disfrutado mucho. Interpretativamente, diría que en la segunda temporada me metí mucho más y fue más intensa en cuanto a trabajo actoral, y esta ha sido más compleja y más rica.

¿Cuándo se decidió que esta temporada cerraría la serie?

A principios de la escritura de la segunda temporada. La primera nos dio para entrar en la historia y tal, y yo tenía claro que la historia tenía un fin, pero no podía decir en cuantas temporadas. Y cuando escribimos la segunda sí que supimos que la cosa estaba pidiendo tres.

Entonces, ¿descarta la idea de contar cómo se hace viejo?

Tenemos algún esquema de historia para un capítulo especial. Tengo libretas en las que hay tramas que podrían funcionar para una cuarta temporada, pero estas ideas ya serían otra serie. Ya no estaríamos hablando de la historia de una pareja que se hace adulta y ocupa el lugar de sus padres, a través de la vivencia de sus hijos.

¿La inspiración en esta especie de serie autobiográfica nace de la realidad?

En ‘Mira lo que has hecho’ todo viene siempre de la realidad. Todo viene de una base muy real y luego es muy inventado. Representar una anécdota que haya ocurrido tal cual sería documentalismo y nosotros no hacemos eso. Hago ficción y eso puede ser inventar una trama o una secuencia desde un sentimiento, desde un miedo que tengo a que me pase algo. Eso para mí es real.

¿Y la gente se ve identificada en la serie?

Cuando hablas de algo muy local conectas muchísimo. A todo el mundo nos pasa lo mismo. Si cuentas cómo se van tus padres, puedes cambiar una enfermedad por otra, o una agonía por otra, pero esta situación se pasa a todo el mundo. O tener una bronca o un momento de crisis con tu pareja, como tienen Berto y Sandra. Todas las parejas han pasado por ese momento y el público se va a ver reflejado en estas situaciones.

¿Cómo está siendo la vuelta a la normalidad?

Está siendo rara. Las reglas de esta normalidad nueva yo no las entiendo muy bien. Veo muchas medidas de seguridad en según qué momento y luego veo en las terrazas peña echándose las patatas bravas de uno a otro en la boca. Estoy adaptándome, pero está siendo confuso.