Aumenta el pago por noticias digitales y sube el móvil como método de consumo

El estudio de Digital News Report 2020 indica que aumenta el pago por noticias digitales y continúa el ascenso del teléfono móvil como dispositivo estrella para el consumo de noticias.

De hecho el informe concluye que el 73% de los internautas en España utiliza el móvil con esta finalidad después de crecer en un año siete puntos este uso informativo, y además es el dispositivo principal para el 58%.

Según el trabajo, apenas cuatro de cada diez usuarios españoles continúa consultando noticias en el ordenador, el dispositivo más popular hasta 2017 y que solo mantiene esa condición entre los mayores de 65 años.

Las funciones en línea de las televisiones inteligentes y conectadas (24%) superan a las tabletas (17%), mientras que los altavoces inteligentes (3%) y los relojes (2%) experimentan tímidos aumentos.

El informe destaca también que el 12,2% de los usuarios pagaron por información digital durante el año pasado, lo que supone un incremento del 2,2% que antecede a nuevas iniciativas de cobro impulsadas por los medios y encaja con una tendencia global de crecimiento de usuarios que pagan por noticias digitales.

Encabezan esta corriente países nórdicos como Noruega (42%), Suecia (27%) y Finlandia (19%), pero también Estados Unidos (20%).

El perfil de internauta que paga por noticias online es un hombre menor de 35 años con un alto nivel de estudios e ingresos, que manifiesta mucho interés en la información y en la política.

En el caso de España, el 62,5% de los usuarios de noticias en internet está totalmente o muy interesado en noticias locales y autonómicas, pero solo tiene interés uno de cada tres jóvenes de 18 a 24 años (34%).

Los periódicos y sus sitios web son la principal fuente de noticias de proximidad en todas las franjas de edad (para un 47%), seguidos por las televisiones y sus medios digitales (39%).

El 73% se informa en medios periodísticos locales y el 50% también está al día de las noticias más cercanas directamente a través de fuentes locales no periodísticas, como instituciones, grupos y personas individuales.

Otros datos reflejan que el 68% de los adultos españoles que se informan en internet combina al menos cinco o más medios tradicionales a lo largo de la semana.

La audiencia de los periódicos ya es principalmente digital, mientras que las televisiones se siguen sobre todo en su emisión convencional y un 58% consulta alguna marca informativa que ejerce su actividad solo o principalmente en línea.

Según el Digital News Report 2020, solo un 36% de los internautas españoles declara confiar habitualmente en las noticias, el nivel más bajo de credibilidad informativa desde 2015 (34%) y un 7% menos que el año pasado, y la cifra llega al 42% cuando se trata de los propios medios que consume, un 6% menos que en 2019.

La mayoría de los usuarios españoles culpa al Gobierno, a los políticos y a los partidos nacionales de ser los principales responsables de la desinformación (49%), seguidos de los periodistas (15%) y de la ciudadanía (11%).

En cuanto a las fuentes de acceso a la información, el 44% de los usuarios de noticias dice que lo hace principalmente a través de redes sociales y buscadores, siendo Facebook (44%), WhatsApp (34%) y YouTube (25%) la lideran el uso informativo, mientras que se recupera Twitter (20%) y crece Instagram (17%).

El trabajo, considerado el más completo sobre el consumo de información digital y que combina un análisis cualitativo junto a encuestas a más de 80.000 persona de 40 países, está coordinado por el Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford y la información relativa a España ha sido realizada por la Universidad de Navarra.