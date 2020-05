La OMS recuerda que los periódicos no transmiten el coronavirus

Los periódicos forman, informan y entretienen, y además no transmiten el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha salido al paso de los bulos y ha asegurado que el riesgo de contagiarse tocando un diario de papel es "infinitamente insignificante". Por tanto, el hecho de compartir un periódico, en casa, en la biblioteca o en el bar, es una acción absolutamente segura.

La afirmación de la OMS va en la línea de las evidencias científicas sobre la (no) relación entre los periódicos y la covid-19, que recogen que nunca se ha documentado la transmisión de la enfermedad a través de papel de periódico ni tampoco por su uso compartido. Así como que la transmisión del virus a través de superficies sugieren que las porosas tienen menor potencia y durabilidad; que los periódicos son aún más estériles al virus debido a la tinta y al proceso de impresión, y que los editores y la cadena logística han adoptado las precauciones de seguridad necesarias en las plantas de impresión, el proceso de distribución, los quioscos y las entregas a domicilio.

La OMS ha recordado que el contagio del coronavirus se produce principalmente por vía aérea, y resulta casi imposible que suceda a través de superficies porosas, como es el papel. El virólogo noruego George Lomonossof, uno de los mayores expertos sobre el virus y que trabaja en una vacuna en el Centro de Investigación Microbiótica John Innes, asegura que "los periódicos son bastante estériles debido a la forma en que se imprimen y el proceso de producción por el que pasan".

La revista científica 'Journal of Hospital Infection', el National Institute of Allergy and Infectious Diseases de Estados Unidos y el John Innes Center insisten en que "nunca ha habido un incidente documentado en el que el virus Covid-19 haya sido transmitido por un periódico, revista, carta impresa, o paquete impreso".

El Gobierno de España incluyó los periódicos entre los servicios esenciales; en estos tiempos de pandemia de 'fake news' sostienen el derecho de la ciudadanía a estar informada con veracidad y rigor.

