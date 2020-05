'White Lines': la nueva serie del creador de 'La casa de papel' llega a Netflix

Este viernes Netflix estrena ‘White Lines’ una nueva serie de Álex Pina, creador de ‘La casa de papel’ y ‘Vis a vis’, entre otras ficciones, que cuenta con un reparto internacional que encabezan Laura Haddock, Juan Diego Botto, Pedro Casablanc, Marta Milans, Nuno Lopes, Belén López y Daniel Mays.

Los diez capítulos de la primera temporada ya están disponibles y el primer episodio promete enganchar al espectador. En la trama, el hallazgo en Almería del cadáver de un DJ de Mánchester, desaparecido misteriosamente 20 años atrás en Ibiza, provoca que su hermana quiera trasladarse a la isla balear para averiguar la verdad sobre su muerte. Su investigación discurrirá por el sórdido ambiente de clubes nocturnos, entre mentiras y encubrimientos a los que “deberá enfrentarse a su lado más oscuro en un lugar donde la gente vive al límite”, avanza la sinopsis de ‘White Lines’.

La serie está coproducida por la española Vancouver Media (‘La casa de papel’) y la británica Left Bank Pictures (‘The Crown’). Juan Diego Botto (‘Historias del Kronen’, ‘Martín Hache’) interprta a Oriol Calafat, uno de los personajes protagonistas, miembro de una poderosa familia que controla varios negocios turbios en Ibiza.

'White Lines' Chris Harris

La música también es un elemento destacado en ‘White Lines’, con una banda sonora heterogénea y muy presente en las distintas secuencias, que incluye temas en inglés y en español como: ‘Bamboleo’, de Gipsy Kings; ‘Movin’ on Up’, de Primal Scream; ‘A qué niegas el delirio (Malagueñas)’, de Estrella Morente o ‘We Do What We Want’, del DJ británico Alan Fitzpatrick.

‘White Lines’ es una propuesta arriesgada que funciona bien y engancha desde el primer capítulo a ritmo de ‘thriller’, jugando con dos tiempos, el presente y el pasado, 20 años atrás, cuando el joven DJ de Mánchester, Axel Collins (Tom Rhys Harries), llega a Ibiza, que se sigue con interés capítulo tras capítulo.

Entre las curiosidades, destaca el papel interpretado por la madre del personaje de Juan Diego Botto, Conchita Calafat, a quien da vida la actriz Belén López, solo cinco años mayor que el actor. Y en cuanto a los lugares de rodaje, casi toda las serie está filmada en Mallorca. Los diálogos saltan del inglés al español, y viceversa, en la versión original; en relación al doblaje, por el momento solo están disponible en español latinoamericano -igual que en algún estreno reciente de Netflix como ‘After Life’-. La dirección de los episodios de esta primera temporada corre a cargo de Nick Hamm, Luis Prieto y Ashley Way.