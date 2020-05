Willy Bárcenas denuncia haber sido vetado por TVE para concursar en 'MasterChef Celebrity' y la productora responde

TVE anunció este miércoles la lista completa, coronada por Celia Villalobos, de famosos que participarán en la próxima edición de 'Masterchef Celebrity', la edición vip del 'talent' culinario de La 1. Aparte de Villalobos, esta quinta edición contará con las actrices Melani Olivares, Raquel Meroño, y la también modelo Laura Sánchez, la cantante 'La Terremoto de Alcorcón', y los humoristas Florentino Fernández y David Fernández, conocido por representar a España en el Festival de Eurovisión como Rodolfo Chikilicuatre, entre otros.

Sin embargo, no ha sido ninguno de los seleccionados quien ha levantado la polémica en redes sociales en las últimas horas. Willy Bárcenas denunció este miércoles a través de una publicación en su perfil de Instagram haberse quedado fuera del concurso al considerar que ha sido vetado por TVE "por un nombre y unos apellidos".

"Llevo desde ayer pensando en si debía o no contar lo que me ha pasado en mi brevísima experiencia en Masterchef Celebrity". Así arranca su denuncia pública, en la que arremete duramente contra el ente público:

"Fue ayer cuando la productora nos dice que lo sienten muchísimo, que estaban encantados conmigo y querían que participase pero que TVE se opone a que yo concurse en el programa. Me quedo con un regusto amargo en la boca, como el que dejan las desilusiones y la incomprensión. Hasta ayer era un concursante, uno más, y hoy soy alguien a quien no le permiten participar en un programa de cocina por un nombre y unos apellidos. Me da pena, no lo voy a negar, pero tampoco voy a renegar de mi familia y muchísimo menos voy a tirar por la borda todos estos años de esfuerzo".

Su escrito en Instagram, que ya acumula casi 100.000 'me gustas' y más de 8.000 comentarios, ha convertido al hijo de Luis Bárcenas, extesorero del PP -actualmente en prisión condenado por corrupción-, en 'trending topic'.

Este jueves, la productora del 'talent show' culinario ha emitido un comunicado que ha difundido a través de las redes sociales en el que aclara que "el criterio en el proceso de selección de los nombres que formarán parte de cada edición de Masterchef corresponde a Shine Iberia. Esa selección final para Masterchef 5 - en la que no estaba Guillermo Bárcenas- se le traslada a TVE, que no interviene en ningún proceso de selección de Masterchef". Y añade que "en el criterio de selección de Shine Iberia no existe veto alguno hacia absolutamente ningún nombre. Tampoco por supuesto en el caso de Guillermo Bárceans".