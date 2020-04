Las lágrimas de Carles Francino tras la muerte de Robinson: "Le voy a echar mucho de menos"

La muerte de Michael Robinson ha llenado de desolación este lunes el mundo del deporte y de la comunicación. En la Cadena Ser, donde colaboraba en distintos programas, le han recordado poco después de que se conociera la noticia de su fallecimiento, anunciada por su familia en redes sociales.

El periodista Carles Francino, con quien compartía una estrecha relación profesional y personal, no ha podido contener las lágrimas. "Le voy a echar mucho de menos", ha reconocido el comunicador ante los micrófonos de Hoy por Hoy, junto a una emocionada Angels Barceló.

"Robinson era una persona que por donde pasaba dejaba un rastro de alegría y de dignidad", ha subrayado Francino, tras escuchar las palabras que el propio exfutbolista inglés pronunció en su programa, 'La Ventana', el 17 de diciembre de 2018 cuando reconoció que padecía un cáncer incurable. Así fue su conversación aquel día:

En ese momento, explicó cómo se había encontrado un bulto en la axila y cómo le diagnosticaron un melanoma avanzado con metástasis. "No podía creerlo. Estuve días pensando que era un mal sueño o que se habían equivocado en el hospital", decía entonces.

El exjugador de Osasuna explicó cómo fue aquel momento: "Me dieron unas noticias tremendas: Michael, tienes cáncer. Uno malo, que no tiene cura. Luego, lo demás no recuerdo haberlo escuchado muy bien".

Recuerdo de Osasuna

El Club Atlético Osasuna, donde Robinson jugó por primera vez en España, se ha mostrado "consternado" por el fallecimiento y asegura que su legado "siempre permanecerá entre nosotros".

En su cuenta de Twitter y con una imagen de Robinson con la camiseta de Osasuna, club en el que debutó el 10 de enero de 1987, la entidad muestra su pesar por la muerte del exrojillo.

Tras remarcar que el legado de Robinson permanecerá siempre en el club navarro, envía un "cálido abrazo a sus seres queridos".

Estamos consternados por el fallecimiento de Michael Robinson. Su legado siempre permanecerá entre nosotros.



Enviamos nuestro más cálido abrazo a sus seres queridos.



DEP, @michaelrobinson. pic.twitter.com/vDHyogWq4g — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) April 28, 2020

También LaLiga ha trasladado sus condolencias a la familia y amigos del fallecido exfutbolista, que deja "un gran vacío, tanto personal como profesional".

"Desde LaLiga queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de Michael Robinson, ex jugador de fútbol y comunicador deportivo. Como futbolista jugó en multitud de equipos en su país y terminó su carrera deportiva en el C.A. Osasuna de LaLiga española, entre 1987 y 1989", señala LaLiga.

"Como comunicador", añade, "ha dirigido y presentado una gran variedad de programas deportivos, por los que ha recibido innumerables premios, y siempre le recordaremos como uno de los mejores comentaristas que hemos tenido en las retransmisiones de los partidos de LaLiga".

"Michael deja un gran vacío, tanto personal como profesional", concluye. Descanse en paz", concluye.