El reportero de Informativos Telecinco que hizo saltar las alarmas frente al termómetro de IFEMA: "No tengo fiebre"

Una empresa de servicios inteligentes en IoT ha donado al hospital de campaña de IFEMA en Madrid su solución térmica de monitorización de temperatura corporal en tiempo real con el fin de ayudar a mantener la salud del personal sanitario y los demás trabajadores.

Este lunes, Lorenzo Díaz, reportero de Informativos Telecinco, acudió al recinto para informar sobre la eficacia de la cámara. Allí, durante una conexión en directo, el periodista quiso poner a prueba el mecanismo y se encontró con una inesperada noticia al marcar el termómetro de la cámara termosensible una temperatura de 38 grados, lo que hizo saltar las alarmas por tener fiebre.

El joven, que comenzó su conexión explicando que la máquina "solo tiene tres décimas de margen de error", trató sin embargo de salir de la incómoda situación explicando que tras varias pruebas “nos hemos puesto un poco nerviosos y eso es lo que pasa, que se marca mi nombre en rojo y salta una pequeña alarma cuando se superan los 37,5 grados”.

Detectando la fiebre en directo. "Llevamos ya varias pruebas y nos hemos puesto un poco nerviosos" 🤣🤣🤣. @APM pic.twitter.com/g8EUaY56ss — Joel Gascón (@joelgascon) April 13, 2020

A pesar del revuelo generado, esos 38 grados no reflejan la temperatura corporal del periodista. Y así lo ha querido explicar él mismo, en colaboración con Nius. Según explica Díaz, el motivo de marcar 38 grados se explica porque "llevaba un rato con el foco de luz de la cámara en la cabeza y ha provocado que la temperatura de mi frente sea un poco más alta". No obstante, después de ese directo, el reportero acudió al interior de IFEMA donde le atendió un doctor "que me ha comprobado con un termómetro digital que tenía 36,7 grados”, aclara.