Los 3.000 euros de El Hormiguero se van a Utebo tras una surrealista llamada de Pablo Motos

En todo el tiempo que Pablo Motos lleva ofreciendo 3.000 euros en su programa de 'El Hormiguero' de Antena 3 a quien sepa responder a la pregunta ¿Sabe usted qué es lo que quiero? no se había encontrado un caso igual. En su llamada a un número aleatorio, descolgó una persona que demostró estar viendo el programa, justo hasta que se fue al baño cuando llegó esta sección. Lo curioso es lo que tardó varios minutos eternos a dar la respuesta adecuada a la pregunta de Motos. Un tiempo en el que el propio presentador ya daba por hecho que el dinero no iba a parar a su interlocutor, que resultó ser Luis, de Utebo.

Cuando Luis descolgó el teléfono, Motos le explicó que le iba a hacer una pregunta, y si daba la contraseña correcta se llevaría 3.000 euros. El vecino de Utebo explicó que antes del concurso había aparecido un señor tirándose a una piscina, lo que dejaba claro que estaba viendo el programa antes de ir al baño. El presentador le formuló por fin la pregunta: "¿Sabe usted que es lo que quiero?", pero Luis solo acertó a decir: "¿perdón?". Motos le preguntó si había alguien con él en casa que pudiera ayudarle, a lo que dijo que estaban su mujer y sus hijos, pero que ella estaba leyendo y los chicos jugando en su habitación a la videoconsola. Después de insistirle desde el programa, le preguntó a su mujer y no lo sabía. Y sus hijos tampoco. Así que Motos dio por hecho que no podía repartir el premio a su interlocutor. "Me sabe fatal. ¿De verdad no hay nadie en su casa que sepa esto?". Luis responde que su hijo está "alucinando de verlos en la tele". Por fin Motos le pregunta a Alonso, que así se llama el hijo de Luis ¿Sabes tú qué es lo que quiero? Y respondió: "La tarjeta del Hormiguero". Luis aclaró que fue su mujer la que encontró la respuesta correcta. Finalmente, los 3.000 euros irán a parar a Utebo.