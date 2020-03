Boris Izaguirre:"La fama me ha disciplinado"

Hasta el fin de sus días dice Boris Izaguirre (Caracas, Venezuela, 54 años) que haría 'Prodigios', el programa que emite La 1 de TVE los sábados a las 22.05. El venezolano confiesa que el 'talent' musical, en el que niños demuestran sus dotes de música instrumental, canto lírico y danza, le ha llegado "en el momento adecuado", y también que estaba deseando recuperar su faceta de guionista, que ha desplegado con una serie sobre Miguel Bosé.

-Esta temporada tiene más emoción todavía que la primera.

-Totalmente. La emoción es, quizás, el gran gancho de esta segunda temporada. Nos quedamos un poquito cortos de eso en la anterior, porque el gran empeño era llevar adelante el proyecto.

-Se le ve cómodo entre niños.

-La comodidad que siento con estos niños es inmensa. Les respeto muchísimo. Son gente muy seria, y es algo que yo no he sido nunca. Envidio la disciplina que tienen, que es algo que yo he deseado tener toda mi vida y que, lamentablemente, no he tenido. La verdad es que me he disciplinado muchísimo con la fama.

-¿No lo hizo con la literatura?

-Mi primera novela la escribí en un estado de delirio permanente. La publiqué en España en el 98 y, a partir de entonces, la fama me hizo asumir todas mis responsabilidades, mis disciplinas, ser puntual. pero no al nivel de estos niños. Me encantaría comportarme como ellos.

-Participa en los guiones de la serie sobre Miguel Bosé. ¿Cómo ha sido esa vuelta a sus orígenes?

-Conozco a Miguel desde el año 86. En aquella época, aunque ya escribía para televisión y tenía un sueldo, no tenía buena ropa, y nunca olvidaré que fui vestido con una chaqueta de un sitio, la camisa de otro y una absurda corbata. Yo creo que eso fue lo que le llamó la atención, y desde entonces nos hicimos muy amigos. Miguel es un gran artista, un hombre del Renacimiento, y la serie tiene que mostrar la historia de un pionero en muchas cosas, que nos han afectado social y estéticamente.

-¿Qué opina del panorama de la ficción actual?

-Consumo muchísimas series, y algunas veces pienso: '¡Qué pena que no la haya escrito yo!' (risas). La verdad es que estoy muy contento de coincidir con esa libertad que se ha creado para la ficción.

-Ha dicho que haría 'Prodigios' hasta el fin de sus días. ¿Le ha llegado en el momento perfecto?

-Creo que sí, que ha llegado en el momento adecuado; cuando yo estoy, por fin, en mi sitio. Me ha costado, porque cuento con 22 años de profesión televisiva en España, y es verdad que he hecho muchas cosas, y que algunas no funcionaron de ninguna manera y fueron varapalos muy importantes. 'MasterChef', fue la clave. Ese programa me redescubrió para la audiencia española, porque estaba desdibujado. 'MasterChef' me redefinió y me hizo aparecer de nuevo ante la gente con todas mis cosas: mi simpatía, con la loquera...