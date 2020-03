El coronavirus se cuela en RTVE, que cierra un espacio por contagio

Asiduo de los informativos, el coronavirus sigue dando nuevos pasos en el panorama televisivo donde se ha convertido en el protagonista. Tanto es así, que TVE ya tenía programado un especial en directo para mañana a las 22:00, antes de que el Covid-19 fuese más allá, cuando Las medidas para evitar la propagación ya se notaron el domingo en la gala de 'Operación Triunfo', donde los 'triunfitos' no chocaron las manos del público..

Según manifestó este lunes la corporación pública, a un colaborador de RNE le fue diagnosticado el virus y la dirección de RTVE avisó a todo el personal que estuvo en contacto estrecho con la persona que dio positivo para que no asistiera al trabajo. Además, se cerró el espacio en el que se hizo el programa donde estuvo el colaborador para llevar a cabo su desinfección.

Y es que las medidas para evitar la propagación del coronavirus por parte de la pública ya pudieron verse el domingo en la gala de 'Operación Triunfo', donde los 'triunfitos' no realizaron ese gesto tan característico de chocar las manos del público al pasar la pasarela. Así lo confirmó Tinet Rubira, director de Gestmusic, la productora del formato, para quien "la salud es lo primero".

"Combatir el miedo"

NOTICIAS RELACIONADAS Los concursantes de OT no chocan las manos con el público por el coronavirus

De esta manera, en su afán por poner "todos sus medios al servicio de la información de calidad y de interés público", TVE emite este martes el especial 'Coronavirus: combatir el miedo', en el que los servicios informativos de la cadena pública pretenden «separar los datos de los bulos y las certezas científicas de las especulaciones». Para ello, cuentan con la presencia en el plató de responsables de salud pública, epidemiólogos, investigadores, médicos y contagiados por el coronavirus, todo ello moderado por la veterana periodista Rosa María Molló, que desde el pasado septiembre presenta 'Informe semanal'.

El ente público señala que el objetivo del espacio, además de aclarar qué medidas son verdaderamente efectivas para evitar su contagio, o cuál es su impacto real, es combatir un miedo que se expande más rápido que la propia enfermedad. A ello ha contribuido su constante presencia en los medios, monopolizando informativos con actualizaciones minuto a minuto y con multitud de mascarillas entre los reporteros de los principales canales de televisión. Incluido Lorenzo Milá cuando estaba en Lodi, la zona cero del virus en Europa. Sin embargo, muy distinta fue la estampa en Milán, donde el llamamiento a la calma del propio presentador se hizo viral en las redes sociales.

Pero la sombra del coronavirus ya no solo influye en lo que se emite en televisión, sino también en lo que no se va a poder ver. Tal y como adelanta Bluper, la serie de Netflix 'Sky Rojo', que actualmente se rueda en Tenerife, ha detenido su grabación por el virus. Lo mismo que ha ocurrido fuera de las fronteras españolas con la cadena de televisión estadounidense CBS, que ha suspendido su concurso 'The Amazing Race' que consiste en una carrera alrededor del mundo.

Más información sobre el coronavirus