Mark Ruffalo negocia estar en la serie limitada sobre 'Parásitos' de HBO

El actor Mark Ruffalo está negociando su incorporación a la serie limitada sobre 'Parásitos' que está preparando HBO con su director, Bong Joon-ho, y el cineasta Adam McKay, informó este lunes el portal Collider.

Esta información sobre Ruffalo llega solo un día después de que la cinta surcoreana 'Parásitos' hiciera historia en los Óscar, donde se llevó cuatro premios, incluidos los de mejor película y mejor dirección (Bong Joon-ho), y se convirtiera, de esta manera, en el primer filme en un idioma diferente al inglés en ganar el premio gordo de la Academia de Hollywood.

'Parásitos' también se hizo con los galardones al mejor guion original y a la mejor película internacional, una categoría en la que derrotó a la española 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar.

'Parásitos', que también triunfó en el Festival de Cannes y los Globos de Oro, cuenta, echando mano de un humor muy negro, la historia de una familia pobre que consigue colarse en las vidas de un adinerado clan.

Las diferencias de clase y los efectos nocivos del capitalismo subyacen en la afilada y precisa narrativa de 'Parásitos', que inesperadamente obtuvo un gran triunfo en la taquilla de todo el mundo al recaudar 165 millones de dólares, una cifra extraordinaria especialmente para una película con diálogos en coreano.

Por su parte, Ruffalo ha adquirido fama mundial en los últimos años gracias a su papel de Hulk en el universo cinematográfico de Marvel Studios.

Además del éxito que ha logrado con el cine más comercial, Ruffalo está considerado como uno de los intérpretes más interesantes y versátiles de su generación y tiene en su currículum tres nominaciones a los Óscar por su trabajo en 'The Kids Are All Right' (2010), 'Foxcatcher' (2014) y 'Spotlight' (2015).

La serie sobre 'Parásitos', de unos cinco o seis episodios, unirá en el mismo equipo a Bong Joon-ho con McKay.

Junto a su labor como director en 'The Big Short' (2015) o 'Vice' (2018), McKay se ha destacado asimismo como productor en series como 'Succession'.