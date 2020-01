Ana Patricia Botín pide "hablar claro y actuar" contra la crisis climática

La presidenta de Banco Santander, Ana Patricia Botín, ha participado en la noche de este miércoles en el primer programa de la nueva temporada de ‘Planeta Calleja’, en el que viaja junto al aventurero y presentador Jesús Calleja a Groenlandia para conocer en primera persona los efectos del cambio climático en una de las zonas del planeta más afectada por este problema global.

Durante algo más de una hora, y en medio de los blancos paisajes del continente helado, Ana Botín repasa algunos de los momentos cruciales de su vida personal y profesional, incluida su trayectoria en el Banco Santander desde el año 1988. Destaca que lo más especial de su trabajo es “poder cambiar la vida de muchas personas” porque “el impacto que puedes tener es enorme”. En su opinión, lo más gratificante es el impacto positivo que se puede generar en la sociedad. Especialmente “conseguir que la gente pase a la acción, que pasemos de hablar a hacer, que es lo más difícil”.

El cambio climático es una de las cuestiones que más se abordan durante el programa, donde Jesús Calleja y Ana Botín se encuentran con Ramón Larramendi, uno de los mayores expertos en el ártico del mundo, y el climatólogo Jason Box. Ambos explican algunos de los efectos que está sufriendo la zona como consecuencia del aumento de las temperaturas y abordan algunas de las posibles acciones que se deberían llevar a cabo para frenar esta amenaza global.

"Con el tiempo, no habrá nada que hacer"

Precisamente, la presidenta del Banco Santander ha usado este miércoles sus redes sociales, coincidiendo con el día de emisión del programa, para considerar que cada uno tiene parte de responsabilidad en el impacto de la crisis climática y reclama "hablar claro y actuar" para evitar sus consecuencias. “Es fácil sentirse impotente por la magnitud de la tarea”, reflexiona Botín, y aunque asegura que de por sí es optimista, no va a minimizar el reto al que se enfrenta la sociedad. “Si continuamos haciendo las cosas como de costumbre, con el tiempo no habrá nada que hacer. Pero si trabajamos juntos, aprovechamos nuestra creatividad, energía y dinamismo, y actuamos desde ya, podemos tener un impacto positivo”, asegura.

En sus conversaciones con Calleja, Botín deja claro que los datos "son irrefutables", que el cambio climático "está ocurriendo" y que el "el hombre es quien lo está acelerando".

En 'Planeta Calleja', la hija de Emilio Botín y el experto en viajes navegan por uno de los fiordos árticos hasta alcanzar el glaciar Qaleraliq y emprender una ruta de 'trekking' hacia un Nunatak, un pico rodeado de hielo continental.

En la travesía sortean grietas y peligros sobre una de las masas heladas más antiguas del planeta. Botín y Calleja han podido contemplar el 'inlandsis', o casquete polar groenlandés, que cubre cerca del 80% de su territorio, y constatar cómo se ha reducido su espesor por el cambio climático.

Además, visitan algunos de los lugares más emblemáticos de la isla, como Qassiarsuk, donde el comerciante y explorador noruego Erik Thorvaldsson, conocido como Erik el Rojo, fundó el primer asentamiento vikingo en Groenlandia.

También conviven con una familia ganadera groenlandesa para experimentar su modo de vida y cómo han sufrido el cambio climático en su día a día, y han visto el deshielo desde un kayak, sorteando icebergs.

La expedición ha colaborado con Greenland Tree Project, iniciativa liderada por Jason Box, uno de los climatólogos más importantes del mundo, con el que ambos han hablado de sus planes para reforestar Groenlandia para tratar de neutralizar las emisiones de gases de efecto invernadero.

La reputación del sector financiero y el feminismo

Botín también repasa algunas cuestiones relacionadas con la reputación del sector financiero. “Los bancos no hemos desahuciado a nadie desde 2012”. La presidenta del Santander menciona también la cuestión del rescate al sector financiero y recuerda que el banco “ha contribuido a resolver la crisis financiera”. “Tenemos que ser muy conscientes de cómo asesoramos a nuestros clientes cuando invierten de los riesgos que están asumiendo”, señala.

Asimismo, habla del feminismo, algo que considera que trata de "apoyar la igualdad de oportunidades": "Yo digo: tú mira lo que he hecho e intenta juzgarme con arreglo a lo que he hecho, no si soy blanca o negra, hombre o mujer", explica. En este sentido, Botín se sorprende de que haya algunas personas "de ciertos estamentos" que cuestionen que ella pueda ser feminista.

Con su participación en 'Planeta Calleja', Botín se suma a una lista que ha contado con medio centenar de invitados en las seis ediciones emitidas del programa, entre ellos Pedro Sánchez, David Bisbal, José Coronado, Santiago Segura, Chris Hemsworth, Fernando Alonso, Soraya Sáenz de Santamaría, Edurne Pasabán, Bertín Osborne, Mercedes Mila o Dani Rovira, entre otros.

El de Ana Patricia Botín es el último nombre que se añade a los anunciados en la séptima temporada, que se iniciará con Asier Etxeandía, para seguir con Sandra Barneda, Malena Alterio, los hermanos Jorge y César Cadaval (Los Morancos) y Pablo Chiapella.