El veto de Vox, las agresiones en Cataluña y las ruedas de prensa sin preguntas, claves de un año negro para la libertad de prensa

El presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Nemesio Rodríguez, hace balance del año y cómo ha sido este 2019 para los medios de comunicación y los periodistas en España. "En términos de libertad de prensa y del libre ejercicio del periodismo, ha sido un año muy negativo, sobre todo por el surgimiento de un partido, Vox, que ha convertido los ataques a los medios y a los periodistas en un pilar de su estrategia política", sostiene.

En una entrevista concedida a Europa Press, Rodríguez argumenta que una prueba de este deterioro es que la FAPE y sus asociadas emitieron más de 40 comunicados en defensa de la libertad de prensa, "un volumen sin precedentes" en su historia. "De ese total, 10 se refirieron a los vetos de Vox", apostilla.

Asimismo, el presidente de la FAPE señala que en materia de condiciones laborales "persiste la precariedad", el paro ha crecido en el último año -7.003 profesionales, un 2,6% más que un año antes-; y se mantiene la discriminación de la mujer en el periodismo. "Son las víctimas principales del acoso en las redes", recalca.

No obstante, Rodríguez también hace autocrítica y apunta que "hay una línea de trabajo absolutamente rechazable", que está deteriorando la profesión como es la conversión del periodismo en espectáculo; y añade que "la aplicación de la disciplina de la verificación sigue débil, si bien muchos medios han intensificado el contraste de las noticias para frenar la oleada de desinformación que encuentra su mejor medio de difusión masivo e instantáneo en las redes".

El presidente de la FAPE aboga por "recuperar aquel principio básico" de la profesión y no mezclar la opinión y la información, "dos trenes que circulan por vías distintas". "No todo es negativo en nuestra profesión. También hay medios y periodistas que siguen verificando y contrastando la información, que no se conforman con lo que les cuentan, que buscan la verdad con ahínco y que se rebelan contra los que intentan convertir la información en propaganda", añade.

En este contexto, Rodríguez indica que hay cinco hitos que permiten concluir que la libertad de prensa ha retrocedido en España en este año 2019: la confiscación de material de trabajo de periodistas: los vetos de Vox a periodistas y medios críticos: el acoso y agresiones a profesionales de la información en Barcelona; las multas por la Ley de Seguridad Ciudadana; y las ruedas de prensa sin preguntas.

En concreto, el presidente de la FAPE considera que la confiscación por parte de un juez de Baleares de los móviles y el material de trabajo de periodistas de Europa Press y del Diario de Mallorca y la intervención de los teléfonos de periodistas de EFE, en "una clara vulneración del derecho constitucional al secreto profesional".

"NUNCA" EN DEMOCRACIA

Respecto a los vetos de Vox a la prensa, indica que "nunca", en democracia, ha habido un partido parlamentario nacional que" haga del ataque a la prensa y a los periodistas un elemento fundamental de su estrategia política".

"Siguiendo el modelo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Vox quiere convertir a los medios y a los periodistas en enemigos a destruir. Y la estrategia le está funcionando: en la última campaña electoral, hemos visto como sus seguidores abucheaban a periodistas cuando estaban haciendo su trabajo. Los vetos a medios y periodistas han sido este año una de las armas de Vox para silenciar a la prensa, en un intento de condicionar la información suprimiendo el derecho a opinar y a criticar y de hacer que el trabajo periodístico sea irrelevante", subraya.

Sobre el acoso y agresiones de manifestante independentistas radicales a periodistas en Barcelona durante los incidentes de octubre, cree que "estos hechos constituyeron no solo un grave ataque a las personas afectadas, sino también a la libertad de expresión, al derecho de información y al ejercicio de la profesión periodística".

En relación con las ruedas de prensa sin preguntas, Rodríguez cree que es "una estrategia que trata de transformar la información en propaganda sin réplica posible". A su juicio, "si los políticos no dan marcha atrás, los responsables de los medios deben decidir que sus redactores no cubran convocatorias de prensa sin derecho a preguntar".

Así, Rodríguez cree que "solo una iniciativa conjunta de los responsables de los medios puede cambiar esta aberrante práctica que supone un desprecio al ejercicio del periodismo y que, por desgracia, no se está limitando solamente a los políticos".

De esta forma, Rodríguez alerta de que todos estos acontecimientos hacen que se pueda afirmar "sin exagerar que la libertad de prensa y el ejercicio libre del periodismo están en serio riesgo" en España. "Pocas veces en la historia de nuestra democracia se han combinado tantos factores para debilitar el artículo 20 de la Constitución", recalca.

"Sin libertad de prensa, la verdad no sale a la luz, no existe rendición de cuentas de los poderes y la democracia se tambalea. Es una libertad fundamental que hay que proteger porque sin ella el resto de libertades peligran", defiende el presidente de la FAPE, que pide al próximo año 2020 el fin de todas estas prácticas.