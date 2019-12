Tachenko y Teresa Perales ponen el acento aragonés en 'El poder de la música'

Cada persona tiene una banda sonora y una colección de discos que han marcado momentos importantes de su vida: una relación de pareja, una amistad, una pérdida o un viaje irrepetible. ‘El poder de la música’, estrenado anoche por Movistar+, es un programa de cuatro episodios que habla de los sentimientos y de los recuerdos que las canciones provocan sobre quien las escucha. Teresa Perales y Tachenko ponen el acento aragonés al proyecto.

Alaska, Álvaro Benito, Ariel Rot, Bob Pop, Julián López, Jorge Martí y Pau Roca (La Habitación Roja), Luz Casal, Mariam Bachir, Mikel Erentxun, Soleá Morente, Teresa Perales y Zahara protagonizan este programa y cuentan cómo un tema, unos acordes o un grupo o banda han influido en los momentos más importantes de su vida.

Xoel López, Carlos Tarque, Sidonie, Tachenko o El Niño de Elche son algunos de los artistas encargados de versionar esas canciones que tanto significan para los protagonistas de ‘El poder de la música’ y suenan himnos como ‘Space Oddity’ (David Bowie), ‘The Show Must Go On’ (Queen), ‘This Charming Man’ (The Smiths) o ‘Enamorado de la moda juvenil’ (Radio Futura).

Perales, presente en el cuarto capítulo, habla de historias de superación personal, física y psíquica, de recomponer una vida y de cómo la música ayuda a superar los momentos más difíciles.