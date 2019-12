Programación TV: qué ver hoy 3 de diciembre de 2019

Estos son algunos de los programas de la televisión para ver este martes 3 de diciembre. La programación de hoy es muy variada: películas, programas de libros, música, series y Gran Hermano.

'Página Dos' en La 2, a las 20.00

El espacio cultural cuenta con el autor Carlos Pardo. Óscar López hablará con el poeta de su novela autobiográfica 'Lejos de Kakania'. En ella retrata su vida a finales de los años noventa, cuando realizaba diversos trabajos precarios, vivía en compañía de su madre y veía cómo la relación con su amigo Virgilio se había distanciado. Precisamente, el tema que más extensamente aborda la novela es el de la rivalidad.

El programa también visitará la Biblioteca Nacional para conocer a Luis Crespo, un experto restaurador que aplica, en su trabajo, técnicas de una de sus grandes aficiones. David Aceituno recitará un poema propio y la sección de cine analizará cómo Benito Zambrano ha adaptado 'Intemperie' de Jesús Carrasco.

El Hormiguero 3.0 en Antena 3, a las 21.45

Roberto Bautista, campeón de la Copa Davis de Tenis con España es protagonista del programa. El jugador, actual número 9 del mundo, fue uno de los artífices de la 'Armada' española que el pasado 24 de noviembre logró alzarse con el triunfo tras una semana de competición en Madrid.

Cine: 'Norman, el hombre que lo conseguía todo' en Aragón TV, a las 22.15

Dirigida por Joseph Cedar. Año 2016. Título original: 'Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer'

Un hombre de negocios de poca monta llamado Norman Oppenheimer (Richard Gere) se hace amigo de un joven político en un momento bajo y solitario de su vida. Tres años más tarde, cuando ese político se convierte en un líder mundial influyente, la vida de Norman cambia dramáticamente. Para bien. Y para mal.

Serie: 'Toy boy' en Antena 3, a las 22.40

'Cachorro': Según Hugo y Triana, Zapata es quien tenía la cabeza de Álvaro, él fue a comprar hielo. Andrea le pide a Jairo que custodie el usb con su confesión, pero solo puede abrirlo si le pasa algo. Además, le propone vivir juntos.

El caso parece avanzar. Por un lado, Borja, por ayudar a Macarena, que se ha quedado sin coartada para esa noche, confiesa que fue él quien mató a Philip. Y por otro, Luisa ha propuesto un trato a Ortega a cambio de entregarle, trato que está dispuesto a aceptar. Zapata está contra las cuerdas. Simula una intervención policial contra un grupo de narcos y aprovecha la confusión para asesinar a su policía.

Cine: 'La guerra de Hart' en Telecinco, a las 22.45

Dirigida por Gregory Hoblit. Año: 2002. Título original: 'Hart's War'

Durante la Segunda Guerra Mundial, el teniente Thomas Hart (Colin Farrell), un oficial de buena familia y estudiante de derecho en Yale, es capturado por los alemanes. A los pocos días de ser interrogado, es enviado a un campo de prisioneros. Una vez allí, el coronel estadounidense William McNamara (Bruce Willis), al mando entre los prisioneros, le pregunta si ha dado información al enemigo. Como Hart lo niega, es expulsado del barracón de los oficiales. Ocurre un crimen, y el oficial nazi a cargo del campo permite a los prisioneros llevar adelante una corte marcial para resolver el caso.

Cine: 'Bajo cero' en La 1, a las 22.45

Dirigida por Frank Marshall. Año 2006. Título original: 'Eight Below'

En el Ártico, tres miembros de una expedición científica se ven obligados a dejar atrás a sus queridos perros guía debido a un accidente inesperado y a las terribles condiciones meteorológicas. Los perros tienen que luchar por sobrevivir en el invierno ártico hasta que los aventureros puedan enviarles una expedición de rescate.

Inspirada en una historia real ocurrida en 1958 en una expedición japonesa en el Polo Sur, Frank Marshall dirige para Disney esta aventura que trata sobre la lealtad y los lazos de amistad que se establecen en un lugar extremo.

GH VIP 2019: límite 48 horas en Cuatro, a las 22.45

Las concursantes parecen que están haciendo muy buenas migas en la recta final del concurso y las chicas comentan el tema de Adara y Gianmarco.

Noemí y Mila, esperan que el italiano esté haciendo todo esto de corazón. Alba, por su parte, lo tiene muy claro. La modelo no se fía de Gianmarco, empatiza con la situación de Adara, pero no con él. “Pues él ha intentado hacer ‘carpeta’ con varias chicas de la casa”, aseguraba desconfiada. “Habrá que ver…”, sentenciaba con recelo. “Es verdad, que ese era un poco su rol en el programa”, comentaba Noemí. “Igual él no contaba con esto y al final se han quedado pillados”, decía Mila queriendo creérselo.

La hora Musa en La 2, a las 23.00

El plató de 'La Hora Musa' tendrá el privilegio de contar con una gran estrella internacional: Rufus Wainwright. El cantautor neoyorkino pretende emocionar con su magia, su voz, un piano y una guitarra. Presenta en exclusiva su nuevo disco que saldrá en 2020 y mostrará su lado más personal en una entrevista muy divertida con Maika Makovski.

También visita el plató Depedro, proyecto musical de Jairo Zavala. El artista madrileño interpretará algunos de los grandes éxitos de su carrera que en 2018 cumplió 10 años y que recopiló en su disco 'Todo va a salir bien'. Depedro, que ha colaborado con artistas de la talla de Santiago Auserón y Luz Casal, cantará junto a Fuel Fandango, uno de los grandes clásicos de la música latina.

En La Fábrica, la cantautora Christina Rosenvinge enamorará con dos canciones de 'Un Hombre rubio', un disco que ha ganado el premio MIN al Mejor Disco de Pop 2018. La que fue vocalista de Christina y Los Subterráneos viene de una larga gira por numerosos países como Chile, Argentina o México.

Documentos TV en La 1, a las 0.00

El programa profundiza en el negocio del cannabis y se fija en Marruecos. El primer exportador de hachís del mundo produce un millón de kilogramos al año, en su mayoría destinados a los coffee shops de Ámsterdam. La creciente demanda del hachís en Europa alimenta a un ilícito negocio.

La lucrativa ruta del hachís condena a los agricultores marroquíes al miedo y a la pobreza. Más de 40.000 hectáreas de las montañas del norte de Marruecos están dedicadas al cultivo del cannabis, de las que se vienen obteniendo un millón de kilogramos, destinado en su gran mayoría a los coffee shops de los Países Bajos. Sin embargo, para los agricultores de siempre que trabajan esas tierras, no todo el monte es orégano. Una cuarta parte de ellos se enfrenta a cargos, porque el gobierno marroquí los sanciona por cultivar cannabis.

A pesar de que cultivar hachís en Marruecos es ilegal, en los últimos tiempos inversores occidentales han comenzado a suministrar semillas genéticamente modificadas, dada la creciente demanda del hachís en Europa. Esto ha contribuido a hacer del Reino Alauí el primer país exportador mundial de cannabis.

Buena parte de esa extensa producción va destinada a los más de 200 coffee shops de Amsterdam, la cara amable de este ilícito y lucrativo negocio, que genera beneficios a vendedores y narcotraficantes, ante la cómplice y permisiva mirada de las autoridades.

‘La lucrativa ruta del hachís’ esclarece el despropósito jurídico que rodea al negocio del cannabis, desde el origen en Marruecos, donde los agricultores pueden cultivar la hierba aunque tengan prohibido exportarla y hasta llegar a los Países Bajos, cuya normativa les permite vender hachís pero no importarlo.