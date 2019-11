Programación: ¿Qué ver en la tele este martes 26 de noviembre?

Estas son algunas recomendaciones de los programas que emiten este martes 26 de noviembre:

'Página 2' en La 2 a las 20.00

Óscar López, director y presentador del programa, habla con el escritor Javier Peña de su primera novela. ‘Los infelices’ que retrata a un grupo de amigos, estudiantes de Ciencias de la Información en Santiago de Compostela, marcados por su prepotencia. Años después, comprobarán que sus vidas se encuentran muy lejos de sus expectativas. Peña, durante la entrevista, reconoce que su novela tiene toques autobiográficos y que es un ácido retrato de su generación. A continuación, el programa se trasladará a Santander para conocer de cerca su mapa literario. La escritora francesa Delphine de Vigan va a hablar de 'Las lealtades' a través del cuestionario del programa. Y, en 90 segundos, un avance de la actualidad editorial.

Película 'El fuego de la venganza' en Aragón TV a las 22.10

México está sufriendo una auténtica ola de secuestros, con lo que está creciendo un sentimiento de pánico entre los ciudadanos más ricos, y especialmente entre aquellos que son padres. Por ejemplo, en tan sólo seis días se han producido ni más ni menos que 24 secuestros, por lo que muchas personas se han visto obligadas a contratar a empresas de seguridad para poder así proteger a sus familias. John Creasy (Denzel Washington) es un antiguo agente de la CIA desengañado de la vida, y aficionado al alcohol. Por eso Rayburn (Christopher Walken), un buen amigo suyo, le propone irse a México para que se entreviste con Samuel Ramos (Marc Anthony), un millonario casado con Lisa (Radha Mitchell) que teme por la vida de su hija Pita (Dakota Fanning). En un principio no le interesa convertirse en un guardaespaldas, y menos si debe proteger a una niña, pero al final acaba aceptando, ya que se encuentra sin trabajo. Pita le hace todo tipo de preguntas sobre su vida, y aunque al principio la acepta a regañadientes, con el tiempo le va cogiendo cariño. Pero al final sucede lo que todo temían: Pita es secuestrada, y Creasy no puede hacer nada por evitarlo, ya que es herido de gravedad por miembros de la la mafia local. Una vez recuperado y pensando que Pita ha muerto después de un intento fallido de pagara el rescate, Creasy jura matar a cualquiera que esté involucrado en el secuestro. Llegó la hora de la venganza, y nadie podrá pararle. Y es que el arte de Creasy es matar y está a punto de pintar su obra maestra.

'Enviado especial' en La Sexta a las 22.30

Jalis de la Serna se hace unas pruebas y confirma lo que la mayoría de la población no sabemos o no queremos saber, es decir, que somos adictos al azúcar. Y no tanto porque consumamos cucharadas de azúcar a raudales, como que estamos ingiriendo azúcares añadidos ignorándolo. Con esta premisa, el periodista se plantea bajo la supervisión de un médico, pasar un mes sin tomar azúcar. La mejor manera de cumplir su compromiso es viajar al único país del mundo que ha logrado reducir el consumo de azúcar.

Ese país es Chile y ¿cómo lo ha hecho? Por ley. De la Serna va descubriendo a lo largo de su viaje en qué consiste. Comprueba que algo tan básico como unos sellos, que se ven a simple vista, cada vez que quieres comprar algo en el supermercado, está cambiando la cultura alimentaria del país. Esa decisión política no ha estado exenta de obstáculos. La industria alimentaria se ha visto obligada a reformular sus productos y reducir considerablemente los niveles de azúcar. La entrevista con el artífice de esta iniciativa, Guido Guirardi, un médico y senador chileno, pone en evidencia que el sistema sanitario de ningún país se puede permitir los costes que está suponiendo el exceso de azúcar en la población.

'La voz kids' en Antena 3 a las 22.40

Última noche de ‘Asaltos’ en ‘La Voz Kids’, una noche de decisiones para Vanesa Martín, Rosario y sus asesoras Pastora Soler y Lolita. Tras esta entrega del programa, por fin se desvelarán los nombres de los 16 semifinalistas del programa.

Película 'Fuego cruzado' en La 1 a las 22.45

Un bombero fuera de servicio es testigo de un asesinato a manos de una banda de mafiosos. Entra en el programa de protección de testigos hasta que testifique, pero no consigue ocultarse por mucho tiempo de la banda, por lo que decide actuar por su cuenta. Cinta de acción y suspense protagonizada por Bruce Willis y Josh Duhamel bajo la dirección de David Barrett.

Película 'Los siete magníficos' en Telecinco a las 22.45

Los habitantes de Rose Creek, atemorizados bajo el control del industrial Bartholomew Bogue, deciden contratar a siete forajidos para terminar con la amenaza. Sin embargo, pronto se darán cuenta estos siete que están luchando por algo más que el simple dinero. Remake de Antoine Fuqua del western 'Los siete magníficos' (The Magnificent Seven) de John Sturges, a su vez remake de 'Los siete samuráis' de Akira Kurosawa.

'La hora musa' en La 2 a las 23.00

El programa presentado por Maika Makovski, contará hoy con la personalidad desbordante de Mon Laferte. Con un estilo añejo que va desde el pop, el blues y el rock hasta los ritmos latinos, la artista chilena enamorará al público con su prodigiosa voz. Su último álbum, 'Norma', le ha permitido ganar el Latin Grammy 2019 al Mejor Álbum de Música Alternativa.

También visitará el plató una de las bandas más importantes de la escena alternativa española. Tras su reciente gira latina y por Estados Unidos, Dorian va a presentar el que, para ellos, es su álbum más redondo hecho hasta ahora: 'Justicia Universal'.

Revolución andaluza en La Fábrica con la particular kinkidelia de Derby Motoreta's Burrito Kachimba. Una banda sevillana que, con apenas un año de vida, arrasa con su mezcla de rock y psicodelia. Vienen a presentar 'Nana del Viejo Mundo', donde redibujan dos de los temas más emblemáticos de Camarón de la Isla.

Y en el reportaje, Ramiroquai se sumergirá en el fascinante mundo del pop para niños. Descubrirá cómo conocidos artistas tienen una doble vida fabricando canciones para los más pequeños.