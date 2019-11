Programación del sábado 23 de noviembre

Descubre algunas de las películas y programas que podemos ver en la televisión este sábado:

'Harry Potter y la piedra filosofal' en Cuatro a las 15.45

El día en que cumple once años, Harry Potter se entera de que es hijo de dos destacados hechiceros, de los que ha heredado poderes mágicos. En la escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, donde se educa con otros niños que también tienen poderes especiales, aprenderá todo lo necesario para ser mago.

'Las montañas de la luna' en Aragón TV a las 15.55

En 1850 dos intrépidos aventureros, el Capitán Richard Francis Burton (Patrick Bergin) y el teniente John Hanning Speke (Iain Glen) emprenden juntos un peligroso viaje por el interior de África para intentar descubrir el nacimiento del río Nilo. La expedición se realiza en nombre del Imperio Británico y de la Reina Victoria, y los dos saben que tendrán de enfrentarse a grandes peligros pero, contra todo pronóstico, se adentran en medio del desconocido continente hasta lugares que los de su raza jamás habían soñado. A medida que las penalidades del viaje hacen mella en los aventureros, una fuerte amistad comienza a fraguarse entre ambos.

'Oregón TV' en Aragón TV a las 21.20

Pablo Milanés, el cantante de Bayamo, llega a Oregón con un canto de amor incondicional. Continúan las siempre pintorescas aventuras de La Familia Gálvez. En esta ocasión Javierico y la abuela Jacinta se han empeñado en pegar una figurita del chiquillo que ha perdido la cabeza (realmente nada nuevo en esa casa). Utilizan un pegamento de contacto y tienen que hacer fuerza entre los dos durante media hora para conseguir su cometido. Y lo logran, pero ahora no pueden despegarse ellos.El famoso periodista Federico Pisto tiene hasta el gorro a nuestros protagonistas políticos. No solo crítica su labor de gobierno o de oposición, sino que lo consigue haciendo mofa, befa y escarnio de cualquier detalle que le llama la atención de ellos. Hartos de la situación, lo citan para una rueda de prensa inexistente con la sana intención de aclarar un par de detalles... pero el amigo Federico se tropieza con la alfombra, se da un golpe y queda inerte en el suelo. A Desayunando con... llega en esta ocasión 'It', el payaso diabólico, un personaje que produce una mezcla de pánico y terror en la población. También provoca pena a sus padres, porque no llevan del todo bien que el muchacho sea calvo habiendo multitud de soluciones en la actualidad para que no vaya con la frente despejada por la vida.

'El extranjero' en Antena 3 a las 22.10

La historia de un humilde hombre de negocios, Quan (Jackie Chan), cuyo pasado erupciona en una venganza desenfrenada después de que su hija muera en un atentado terrorista motivado por aspectos políticos. En su búsqueda de los terroristas, Quan se ve atrapado en un juego del gato y el ratón con un político irlandés que colabora con el gobierno británico (Pierce Brosnan), cuyo pasado podría tener algo que ver con los asesinos.

'Assasin's Creed' en Cuatro a las 22.15

Gracias a una tecnología revolucionaria que permite el acceso a los recuerdos genéticos, Callum Lynch (Michael Fassbender) revive las aventuras de Aguilar, un antepasado suyo que vivió en la España del siglo XV. Así descubre que es descendiente de una misteriosa organización secreta, los Assassins, y que posee las habilidades y los conocimientos necesarios para enfrentarse a la poderosa y temible organización de los Templarios en la época actual. Adaptación libre del videojuego homónimo.

'La noche temática' en La 2 a las 23.35

Con motivo del Día Mundial de la Infancia, ‘La noche temática’ pone al descubierto los viajes y testimonios de quienes fueron separados de sus padres. Bajo el título ‘Menores en la frontera’, estrena los documentales: ‘Separados: niños en la frontera’ y ‘Trata de personas en EE.UU’.

‘Separados: niños en la frontera’

En 2018 una noticia impactó al mundo: cientos de niños inmigrantes eran separados de sus padres en la frontera de Estados Unidos. Era la consecuencia de la política de tolerancia cero de Trump contra la entrada ilegal al país. La publicación de una cinta de audio, con los llantos de los niños pidiendo ayuda, ocupó los titulares de las noticias y puso freno a la política de Trump. ¿Qué les ocurrió a los casi 3.000 niños y bebés separados de sus padres? Este documental investiga la gestión que hizo el gobierno con los niños inmigrantes y rastrea cómo las políticas de inmigración que se han desarrollado a lo largo de los años involucran a niños. Además, pone de relieve las secuelas de esta experiencia para los menores. Incluso, como la pesadilla continúa para aquellas familias que todavía no se han reunido.

‘Trata de personas en EE.UU.’

Muchos adolescentes que logran cruzar la frontera de Estados Unidos se ven forzados a trabajar en condiciones de explotación laboral. Viajan de Centro América a Estados Unidos y numerosas compañías se benefician del trabajo de estos menores indocumentados.

'The boxer' en La 1 a las 23.45

Irlanda del Norte, Belfast. Danny Flynn (Daniel Day-Lewis) sale de la cárcel tras cumplir una sentencia de catorce años por su participación en actividades del IRA. Con la firme determinación de empezar una nueva vida, reabre en su barrio un viejo gimnasio para entrenar a jóvenes promesas del mundo del boxeo, sin ninguna clase de discriminación política o religiosa. Al mismo tiempo, reanuda la relación con su antigua novia, una mujer cuyo marido está en la cárcel. Pero los viejos fantasmas del pasado volverán.