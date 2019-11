La respuesta de Eva Amaral a la pregunta del sexo que causó revuelo entre el público de 'La Resistencia'

Juan Aguirre y Eva Amaral fueron los invitados de este miércoles al programa 'La Resistencia', presentado por David Broncano, a donde acudieron para promocionar su último disco 'Salto al color'.

Durante la entrevista, que arrancó con Juan en solitario, el popular dúo zaragozano mostró su lado más desenfadado y divertido, dejando a un lado la timidez que les caracteriza, y como no era de esperar, no pudieron librarse de las dos preguntas a las que todo invitado se enfrenta cuando visita el programa: "¿Cuánto dinero tienes?" y "¿Relaciones sexuales en el último mes?".

A la pregunta del sexo, la cantante respondió con una sincera respuesta: “Follar mal porque estamos currando mucho últimamente y llego muy cansada a casa”, explicó. Broncano quiso saber si ese "mal" era cuantitativo o cualitativo. Ella aclaró: "No, de cantidad... Poco, una vez a la semana, dos tal vez".

Una confesión que provocó revuelo entre el público y el presentador compartió una de las reacciones de sorpresa que escuchó: "Ha sido precioso, porque hay unas muchachas aquí, 'millennials', que han dicho: 'Joder, pues si se está hinchando'. Os ha puesto en vuestro sitio, ¿eh? Que vais de guais con 20 años y Eva Amaral os está reventando a follar". Siguiendo con la broma, Eva aprovechó para dar las gracias a Broncano: "Esto de venir aquí ha subido un poco la estadística. ”¡Gracias a ti!”, le dijo.

Lección de humildad, millenials. Aquí hay alguien que hace los deberes. #LaResistencia @amaraloficial pic.twitter.com/TMEpztsmGz — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 21, 2019

Respecto al dinero, Broncano les preguntó si "podían ser de los grupos españoles que más dinero han ganado en décadas". A lo que Eva Respondió que "no, porque las generaciones anteriores hacían más dinero". Juan Aguirre, por su parte, no dio cifras pero que dejó claro que no les va nada mal. “Tengo dinero como para no preocuparme. Igual es un poco sobrado decirlo. Me da pudor... pero tengo pasta”, admitió.

Una deuda pendiente

Anteriormente, David Broncano le había revelado a la artista que un guionista del programa, Borja Sumazas, le vendió un cuadro una vez y que la cantante no se lo pagó. "Dice que le debes 50 euros", explicó el presentador. "Pues yo se los doy ahora, mira", comentó Eva, quien sospecha que un intermediario se habría apropiado del dinero: "Yo sí que pagué ese cuadro", afirmó. Finalmente, la cantante acabó yendo a por los 50 euros para saldar su deuda.