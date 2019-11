El aplaudido discurso de Belén Esteban en la gala de los Premios Iris

Uno de los momentos más comentados de la gala de entrega de los XXI Premios Iris de la Televisión, celebrada este lunes, fue el protagonizado por Belén Esteban al recibir el Premio Iris de la crítica otorgado al programa 'Sálvame', el primero en 11 años en antena.

La 'princesa del pueblo' fue la encargada de recogerlo junto a su compañero Kiko Hernández, y en su discurso, muy aplaudido en las redes sociales, no dudó en soltar unos cuantos dardos. "Como no estamos acostumbrados, he traído una chuleta", así comenzó su intervención la colaboradora. “A 'Sálvame' siempre se le exige más y eso lo ha hecho mejor y más fuerte. Han tenido que pasar once años para que la Academia de Televisión nos reconozca algún mérito", recalcó 'la Esteban' en un reivindicativo discurso, en el que no faltó el humor y algunas de sus frases más célebres.

Belén Esteban recoge el Premio Iris por Sálvame #PremiosIris pic.twitter.com/D6ZQNgHwYE — alexgmoral (@alexgmoral) November 18, 2019

"Darnos un premio a nosotros es un milagro. Es casi más fácil que den un programa en la tele pública a un antivacunas”, continuó.

"Por fin se premia a la televisión popular, la que entretiene a la mayoría de la gente y ayuda a relativizar los problemas. Estamos muy orgullosos de estar aquí. Sé que nuestro programa os resulta casi siempre intrascendente, pero regala compañía. Se lo dedico a nuestros fieles espectadores, que llevan años haciéndonos líderes", dijo la colaboradora visiblemente emocionada.

"Nos premiáis por haber cambiado el lenguaje televisivo, espero que no sea por el mio... ¡Por mi hija mato! ¡Ni que fuera yo Bin Laden! ¡Págame! ¡Hasta luego Mari Carmen!".

"A muchos de los presentes no les gustamos, pero vosotros a nosotros sí. Os invito a nuestra casa para que nos conozcáis de cerca y disfrutéis de nuestra manera de hacer tele", finalizó la 'princesa del pueblo' sin dejar a nadie indiferente.

Kiko Hernández, por su parte, reiteró las gracias y felicitó a todos los presentadores de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y Paz Padilla, a los colaboradores, y a "todos los trabajadores del formato, que van a currar a las ocho de la mañana, que son los que hacen que esta maquinaria funcione tan bien desde hace tantos años".

Belen Esteban acaba de hacer historia con su discurso en los #PremiosIris pic.twitter.com/BA8dqNjbWC — el comentario (@ElComentarioEs) November 18, 2019

Maravillosa Belén Esteban hablando en la entrega de los #PremiosIris a @salvameoficial. ¡Ya era hora de premiar a la televisión transversal!👏🏼 | #PremiosIris2019 pic.twitter.com/bZIGD4wdCC — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) November 18, 2019

POR FAVOR ES QUE NO VALORAMOS LO SUFICIENTE A BELÉN ESTEBAN #PremiosIris pic.twitter.com/o6dN5ww6dj — alexgmoral (@alexgmoral) November 18, 2019