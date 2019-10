Desigual interés en la prensa internacional por la sentencia del 'procés'

Los medios internacionales se ocupan de la sentencia contra los independentistas catalanes de manera desigual, con especial interés en países como el Reino Unido e Italia, mientras en otros se ve relegado a un segundo plano por la ofensiva de Turquía en el noreste de Siria.

En el Reino Unido, los principales medios, especialmente el periódico 'The Guardian', dedican una amplia cobertura a la sentencia del Supremo. Ese rotativo publica los rostros de los condenados por la convocatoria del referéndum ilegal de independencia de 2017 y resalta los incidentes que se produjeron en el aeropuerto de Barcelona.

El diario publica un editorial, firmado por Giles Tremlett, y titulado 'Los separatistas de Cataluña fueron encarcelados por sedición, pero derrocados por el orgullo'.

"Algunas cosas son imposibles. La independencia de Cataluña es una de ellas. Las duras penas de cárcel dictadas a los líderes de la campaña separatista que alcanzó su punto máximo en 2017 con un referéndum prohibido, la violencia policial y una declaración de independencia torpe lo aclaran más que nunca", afirma Tremlett en su artículo.

En Italia, 'La Stampa' titula "100 años de prisión para los 9 líderes catalanes. Rabia en Barcelona" y ha elegido una foto de la Policía cargando contra los manifestantes. El periodista Francesco Olivo escribe que en "pocas horas la crisis territorial española se ha mostrado con toda su dramatismo".

"Los jueces vuelven a encender Cataluña" es el título elegido por el 'Corriere', que entrevista al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quien asegura que se han "condenado las ideas" y al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que pide que "se entre en razón y cese la violencia".

El periodista Aldo Cazzullo en un artículo de opinión asegura que se ha tratado de "un juicio político", pero que si "se ha llegado a tanto es porque los separatistas se han equivocado en todo lo que podían equivocarse".

"El sueño catalán de ser la vanguardia de España corre el peligro de transformase en una pesadilla de rencor de provincias, de enfrentamientos en las plazas, de frustración. Un destino indigno para un pequeño gran pueblo", escribe.

Los principales periódicos franceses, aun sin darle un espacio destacado, dedican una cobertura significativa a la sentencia. 'Libération' señala en su titular la "ola de contestación tras un veredicto sin piedad para los independentistas", y en el texto insiste en la idea de un dictamen "muy severo".

Para 'Le Monde', a menos de un mes de las elecciones legislativas del 10 de noviembre, "la sentencia del Supremo y la crisis catalana se han impuesto en el centro de la campaña", mientras que 'Le Figaro' hace notar que "el mayor desafío lanzado a Madrid desde la consolidación de la democracia española se salda con penas de prisión firme".

En Grecia, los principales medios siguieron la sentencia del proceso a los independentistas catalanes con normalidad, sin apenas aparecer en portadas ni editoriales. Sólo el periódico conservador 'Kathimerini' destaca los enfrentamientos en Cataluña en portada con una foto.

En sus secciones de Internacional la prensa helena está especialmente volcada en la cobertura de la operación turca en Siria.

Por su parte la televisión pública ERT siguió la evolución en Cataluña con conexiones en directo durante la jornada del lunes y este martes publicaba en su página web: "Reacción organizada de los catalanes tras la condena de los nueve nacionalistas".

La sentencia del 'procés' ocupa espacios menores en la prensa rusa, que se limita a informar sin ofrecer comentario o valoración de ningún tipo.

"La Justicia española castigó a los separatistas catalanes", tituló su edición digital Védomosti, uno de los periódicos más influyentes del país. Este diario se limita a informar del detalle de las condena a los dirigentes del 'procés' y de las manifestaciones en Cataluña tras conocerse el fallo judicial.

"Hasta 13 años de cárcel para los organizadores del referéndum sobre la independencia de Cataluña", tituló 'Moskovski Komsomolet's, en diario de mayor tirada de Rusia, la nota sobre la sentencia del Supremo. El rotativo recuerda que más del 90% de los participantes en el referéndum de 2017, declarado ilegal, votaron a favor de la independencia de Cataluña, pero hace hincapié en que "hay que entender que la mayoría de los que se oponen a la escisión de esa región de España ignoraron la consulta".

En Portugal dos diarios nacionales llevan a sus portadas las protestas en Cataluña por la sentencia del 'procés'. 'El Diário de Notícias' titula "sentencia contra independentistas es arma de campaña a un mes de las elecciones en España", acompañado con una foto de un antidisturbio que amenaza con una porra a manifestantes en el aeropuerto del Prat.

'Público', que también usa una imagen de las cargas en el aeropuerto, destaca que la "condena de independentistas genera tumultos" y que los accesos al Prat fueron "condicionados", además de las "carreteras y vías ferroviarias bloqueadas".

Este diario incluye un editorial, "Cataluña espera una solución política", en el que se recuerda que "España es un país democrático donde está en vigor un Estado de derecho", y que a los tribunales "cabe cumplir la ley y no hacer política", si bien advierte que "un castigo duro de una causa política solo puede traer peores costes".

Considera además que "el civismo con el que la lucha independentista fue gestionada será comparado con la severidad con que el poder del Estado central lo trató, aunque el delito de rebelión no haya sido considerado" y que los catalanes "podrán proclamar que la existencia de 'presos políticos' es prueba de que viven sobre la tutela de un Estado ocupante y represivo".

En Europa central y del este casi todos los medios informan de los hechos de forma destacada, aunque no en primer lugar, dadas otras noticias de relevancia internacional que se han dado el mismo día, como, por ejemplo, las relacionadas con la ofensiva turca en Siria.

Sólo en Eslovenia hay artículos de opinión, como el del diario 'Vecer', donde se lee: "¿Ha marcado la justicia española un auto-gol al estado español para unificar al pueblo catalán en su deseo por la independencia? La primera respuesta será conocida ya en las elecciones anticipadas españolas", considera Vojislav Bercko en Vecer. Para este comentarista, la sentencia, si bien es conforme a la legislación penal de España, es "de todas formas política".

Los medios del Sudeste Asiático y Oceanía recogen la sentencia contra los líderes independentistas catalanes y las protestas posteriores en Cataluña a través de agencias internacionales de noticias.

En Nueva Zelanda, las antípodas de España, el portal de Radio Nueva Zelanda destaca las protestas que se sucedieron tras la sentencia, al igual que el diario 'Sydney Morning Herald' y la cadena ABC en Australia.

El periódico tailandés 'Bangkok Post', el malasio 'The Star', el filipino 'Inquirer' y hasta el diario oficial birmano 'The New Global New Light of Myanmar', entre otros, también publican artículos de agencias que califican el juicio como el más importante desde la caída del franquismo o lo comparan con el proceso contra Lluís Companys en 1940.

En la India y Pakistán, la sentencia del Supremo apenas ha tenido repercusión en los medios de comunicación, que le dedican un breve espacio en la sección de internacional y con información recopilada de agencias.

En los principales medios de comunicación brasileños la noticia de la sentencia compartió protagonismo en la sección internacional con las tensiones en la frontera turco-siria.

El diario 'O Globo' recoge las penas de hasta 13 años de prisión contra los nueve líderes "de la tentativa independentista de Cataluña" y también resalta los "intensos enfrentamientos" en el aeropuerto de Barcelona El Prat que obligaron a "cancelar vuelos" y dejaron "al menos 37 personas heridas".

Aunque no ha dedicado ninguno de sus editoriales al asunto, el periódico sí ha incluido un análisis firmado por Alessandro Soler en el que explica que "la aparente furia de los miles de manifestantes que ocuparon las calles, estaciones de tren y el aeropuerto de Barcelona no alcanzó la potencia prevista". No obstante, también sitúa entre los beneficiados al propio independentismo, pues la sentencia, en su opinión, ayudará al movimiento a ganar popularidad de nuevo.

Los dos diarios más importantes de Paraguay - 'ABC Color' y 'Última Hora' - dedican en sus impresos de hoy sendas notas, a varias columnas, del tema en sus páginas de internacional, elaboradas con informaciones de agencias de prensa y titulares como "Protesta ultranacionalista catalana" y "Cataluña a la espera de nuevas movilizaciones separatistas".