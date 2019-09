Noche de reencuentros y puesta al día

Han pasado 16 años desde que se empezaron a entregar los Premios HERALDO y 124 desde el nacimiento del periódico. Estas dos efemérides se vivieron ayer con intensidad en la planta de impresión de Villanueva de Gállego. Además, con una sensación que se repitió entre los comentarios de los 200 invitados: "Esta cita se ha convertido en un gran reencuentro, casi familiar, de muchas personas que no tenemos oportunidad de coincidir en otro evento parecido y que nos sirve para ponernos al día en aspectos profesionales, pero también personales", sintetizó Alfonso Soláns.

El presidente de Pikolin fue uno de los que más disfrutó de la velada. Recibió el Premio HENNEO y momentos antes de recogerlo, en el cóctel previo a la gala, todavía no salía de su asombro. "Siempre he venido a esta fiesta porque me encanta acompañar a la gran familia de HERALDO, pero nunca imaginé que podría llegar a recibir un galardón tan importante", dijo.

Ya han pasado tres días desde el anuncio de que los españoles votaremos de nuevo el 10 de noviembre, pero el tema fue argumento central en bastantes conversaciones. Más que nada porque en la cena estuvieron los ‘primeros espadas’ de la política regional, desde el presidente Javier Lambán a Luis María Beamonte o Daniel Pérez Calvo.

¿Por qué y ahora qué? Estas preguntas se las hicieron muchos invitados a los políticos, sin obtener una respuesta clara. Más bien, cada uno ofreció su versión. Lo que es seguro es que la maquinaria electoral ya se ha empezado a engrasar y muchas de las cosas que se digan y se hagan en el próximo mes y medio habrá que entenderlas en esa clave.

Para el diputado aragonés elegido el 28 de abril Eloy Suárez, ha sido "una legislatura perdida y lo que toca ahora es formar gobierno cuanto antes". Junto a Ramón Tejedor, montañero y director gerente del IAF, se mostró dispuesto a culminar su trabajo. "Estas cosas tienen sus mecanismos y no seré yo quien anticipe la decisión de mi partido", proclamó Eloy Suárez. Eso sí, su compañero de charla lo tenía claro: "Es un buen parlamentario y conviene que siga en Madrid".

En cualquier caso, hubo vida más allá de la política. El presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra, recibió muchas felicitaciones por el buen inicio de temporada del equipo. Entre otros, de Reynaldo Benito, presidente de Casademont Zaragoza, que también apunta buenas maneras. "Estamos muy ilusionados -comentó-, sobre todo por lo que supone la vuelta a Europa".

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, participó en varios corrillos, activo reivindicando que se inicie el proceso para reformar la ley que regula la institución. Junto al jefe superior de Policía en Aragón, Juan Carlos Hernández; el general de la Guardia Civil Carlos Crespo y el general director de la AGM, Carlos Melero, rememoró su comparecencia en las Cortes de Aragón y le preguntaron si se había puesto nervioso. "En tiempos -destacó Dolado- el nerviosismo venía porque había parlamentarios históricos con mucho caché como Ángel Cristóbal Montes o Hipólito Gómez de las Roces, y eso imprimía carácter".

Muy cerca, el presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, dialogaba sobre "la problemática del mundo rural y la despoblación, que tenemos que afrontar desde todas las administraciones". A su lado, la escritora Irene Vallejo y Reyes Palá charlaban sobre el último libro de la colaboradora de HERALDO, ‘El infinito en un junco’, "un canto de amor a los libros, las bibliotecas y las librerías, y a cómo empezó todo ese mundo entre los griegos y los romanos". Se congratularon de que entre las medallas y reconocimientos que concederá el Ayuntamiento de Zaragoza en las fiestas del Pilar, "las mujeres van a estar muy bien representadas".

En otro corrillo charlaban el presidente de ECOS, José Antonio Pueyo; Artemio Echeverribar, gerente de Sugraf, y Fernando Petisme. En este caso, para regresar al tema principal de la velada: "Es triste la devaluación que se está produciendo de la clase política", decía el responsable de ECOS.

También fue este un argumento en la conversación que mantuvieron Ricardo Mur, presidente de CEOE Aragón, con Juan Forcén, y Jorge Sierra e Ignacio Sierra, del grupo Sacyr, y a la que también se sumó Agustín Lalaguna, de Ibercaja. Pero rápido cambiaron de tema: "Nos hace especial ilusión el buen momento que está viviendo el Real Zaragoza; estamos convencidos de que este año sí que va a ser el del ascenso".

El vicerrector de la Universidad de Zaragoza, Ismael Jiménez, y rector de la Universidad San Jorge, Carlos Pérez Caseiras, aprovecharon para intercambiar impresiones sobre el inicio del nuevo curso. Eso sí, también hubo tiempo para comentar algunos problemas, como el de la paralización de las obras de la Facultad de Filosofía y Letras. "Son cosas que pasan cuando te planteas la reforma de un edificio antiguo", dijo el vicerrector.

En la gala se estrenó la consejera de Ciencia y Universidad, Maru Díaz, que ofreció las últimas novedades al respecto: "Las obras se están retrasando un poco pero la empresa nos dice que no se va a pasar de los plazos estipulados".

Maru Díaz estuvo hablando durante el cóctel con el presidente de las Cortes, Javier Sada; el portavoz del PSOE, Vicente Guillén, y el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro. La sesión plenaria de las Cortes de Aragón de ayer centró su atención, pero Vicente Guillén, con una dosis de ironía, destacó un aspecto de esa cita: "En el pleno había algunos diputados que estaban esperando la ruptura de los partidos que apoyan al gobierno, pero aquí estamos amigablemente".

En distendida conversación también se encontraron el presidente de Cepyme Aragón, Aurelio López de Hita, y el director de CESTE, José María Marín. Este último, especialmente preocupado por la situación política. "Estamos perdiendo un tiempo precioso en España mientras el resto del mundo sigue funcionando", concluyó categórico.

Durante la gala hubo conversaciones mucho más distendidas como la que mantuvieron la directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Teresa Azcona; el consejero del Gobierno de Aragón Carlos Pérez Anadón y Nacho Torre, de Ibercaja. "Por supuesto que hay vida más allá de las elecciones", destacó Azcona, para, seguidamente, ofrecer los pormenores de la nueva serie que va a estrenar Aragón TV, ‘El último show’.

Otros protagonistas de la noche hablaron de sus proyectos profesionales y personales. Enrique Torguet, de La Zaragozana, de la nueva cerveza ‘Ambiciosa’, "que va a ser una auténtica sensación; ‘Citrus’ ha salido muy bien, pero esta va a ser mejor", aunque se resistió a ofrecer más detalles sobre la cerveza.

La presidenta de Unicef Aragón, Pilar de la Vega, le explicó al científico Luis Oro que está a punto de hacer las maletas para irse a Holanda, donde la organización tiene los almacenes desde donde se distribuyen las vacunas para todo el mundo. También aprovecharon la ocasión para rememorar la figura de un amigo común, el profesor y político Alfredo Pérez Rubalcaba.

Al acto asistieron familiares de los galardonados, como María Ángeles Cañada, hermana de Nati Cañada. Durante el cóctel aprovechó para reivindicar las bondades de aprender dibujo, una tarea en la que ha recogido el testigo de su padre Alejandro Cañada.

Y no faltaron a la cita galardonados de ediciones anteriores como Carlos Pauner. Con sus palabras, el montañero rememoró el argumento inicial de esta crónica: "Este es un acto entrañable, que llega después del verano y sirve para conectarse con amigos y conocidos; es uno de los momentos importantes del año".

En el gala también participaron los consejeros de HERALDO José Longás, Manuel Pizarro y Juan Antonio García Toledo.