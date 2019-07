Orlando Bloom y Helena Bonham Carter protagonizan unos estrenos de agosto llenos de fantasía

En un mercado normalmente copado por los lanzamientos de Netflix y HBO, Amazon se lleva la palma en este mes de agosto con un estreno del que poco se sabe por el momento. Se llama Carnival row y es una serie fantástica protagonizada por Orlando Bloom y Cara Delevingne, pero pocos más detalles se han compartido.

Netflix también se apunta este mes al género fantástico con El Cristal Oscuro: La Era de la Resistencia, precuela de la película de 1982 El cristal oscuro de Jim Henson, creador de Los Teleñecos y Barrio Sésamo. Además, renuevan Glow y Las chicas del cable.

La serie que logró que Orlando Bloom hiciera tele

En este mundo hay humanos, hay animales y hay mezclas entre ambos. Hadas, centauros o minotauros son habitantes de la ciudad victoriana donde se sitúa Carnival Row, uno de los estrenos más esperados del mes de agosto, que llegará el día 30. El actor de El señor de los anillos y Piratas del Caribe protagoniza su primera serie de televisión interpretando a un inspector en este curioso mundo.

Tras American gods y The man in the high castle, Amazon vuelve a apostar por la fantasía en una serie que ha despertado tantas expectativas que ya ha sido renovada para una segunda temporada, antes incluso de su estreno. Jared Harris, recientemente nominado al Emmy por su papel en Chernóbil, también participa en esta serie.

Algunos otros estrenos de la compañía son la película Taxi a Gibraltar (2 de agosto), los dos volúmenes de Kill Bill, Pulp Fiction, las tres primeras películas de Scary Movie y un clásico de la televisión, Ley y orden (todos ellos, el 15 de agosto).

Un salto cualitativo para las marionetas

La suma del talento titiritero de Jim Henson y del presupuesto de Netflix da como resultado El Cristal Oscuro: La Era de la Resistencia. Esta serie, que se estrena también el día 30, es una precuela del filme original de Henson, que narraba la historia de Jen, el último superviviente de las criaturas conocidas como Gelfings, que debe recuperar un cristal muy poderoso antes de que el demonio Skekses domine la Tierra. Ahora, tres jóvenes miembros de la tribu Gelfling descubren un terrible secreto que los llevará a incitar una rebelión contra el cruel Emperador.

Pero por si los efectos especiales no fueran un reclamo suficiente, la serie se ha rodeado de estrellas para su reparto de voces como Mark Hamill (Star Wars), Helena Bonham Carter (Harry Potter), Lena Headey, Nathalie Emmanuel (ambas, en Juego de Tronos) o Taron Egerton (Kingsman).

Para los amantes de las series policíacas llega también a Netflix 13 Commandments (31 de agosto), un thriller belga al estilo Seven en el que se castiga a los que se saltan los mnadamientos católicos. La tercera temporada de Glow y la cuarta de Las chicas del cable (ambas, el día 9) también están entre lo más esperado, mientras que el séptimo arte también tendrá su lugar con los lanzamientos de The Amazing Spider-Man (día 1), Gladiator (también el día 1), Ocean's Thirteen (día 15), El gran Lebowsky (día 16) o Steve Jobs (día 27).

Misterios, enfrentamientos familiares y un sacerdote, en HBO

La familia Roy pasa al ataque para intentar poseer el mayor imperio mediático del mundo en la segunda temporada de Succession, la serie de HBO que se estrena el día 12. En su primera temporada, los hijos de Logan, el patriarca, se enfrentaban entre sí para lograr el control de la empresa, pero ahora tendrán que unirse para lograr un objetivo mayor: ampliar su conglomerado.

Succession tiene bastante competencia en su propia casa. También llegan a HBO este mes la temporada final de Preacher, la adaptación del loco cómic de Garth Ennis en el que un sacerdote se enfrente a innumerables enemigos. Se estrena el día 5. En su apartado de producción propia europea, Los visitantes (día 21) apunta a hacerse un hueco entre los estrenos mediante su intrigante trama: una luz transporta a habitantes de otras épocas a nuestro tiempo sin una razón aparente.

Entre las películas más destacables de este mes en la plataforma están Palmeras en la nieve (día 4), Rey Arturo: La leyenda de Excalibur (día 10) o El discurso del rey (día 23).

Una relación extramatrimonial que termina... y otra que empieza

No es The Wire, pero Dominic West también protagoniza The Affair y la serie de Showtime ha conseguido enganchar a muchos con su historia de romance prohibido. Movistar estrena el día 25 la última temporada, simultáneamente con Estados Unidos. Pero para infidelidades, las que muestra Silvio (y los otros), la película de Paolo Sorrentino estrenada en enero que el día 7 llega a Movistar en formato miniserie.

A falta de producción propia, la compañía española estrena este mes Mortal Engines (día 2), Tiempo después (día 9), Bumblebee (día 23) o El regreso de Mary Poppins (día 30). Los melómanos podrán echar varias horas frente al televisor este mes, ya que se estrenan los documentales Yo no me llamo Rubén Blades (día 2), Glastonbury 2019 (día 4), El Rey (día 8) y David Bowie. Los primeros años (día 18).