Los cuatro extraños 'realities' que estrena la televisión este verano

El verano es el momento preferido por las televisiones para experimentar con su programación y eso están haciendo en esta temporada 2019. Las tres cadenas principales, La 1, Antena 3 y Telecinco, aprovechan estas semanas para realizar estrenos de todo tipo.

Antena 3 ha lanzado dos arriesgados formatos de telerrealidad: 'El contenedor' y 'Por el mundo a los 80'. La pública se tira este lunes a la piscina con '7 días sin ellas', un programa que aúna feminismo, despoblación y emoción. Y Telecinco empleó el jueves pasado a uno de sus presentadores más populares, Jesús Vázquez, en el estreno de 'Me quedo contigo'.

Aventura en Bernuy de Porreros

El estreno de hoy (La 1, 22.45). '7 días sin ellas' ha realizado un peculiar experimento en el pueblo segoviano de Bernuy de Porreros, de 760 habitantes: dejar el municipio sin una sola mujer. Todas ellas han sido invitadas a unas vacaciones de una semana con el objetivo de que sean los hombres los que tengan que sacar adelante las tareas del hogar.

La empresa no será fácil para nadie, ya que ellas, como se puede ver en el tráiler, marchan con preocupación. "Como venga y esté toda la ropa patas arriba, Juan, te estrangulo", llega a decirle una madre a su hijo. Ellos tampoco lo tendrán sencillo. "En 3 años que tiene mi hija no la he acostado nunca", revela un padre.

Vivir sin ropa ni teléfono móvil

Diez días de pesadilla para reflexionar sobre el materialismo en el que vivimos. 'El contenedor', (hoy, en Antena 3, a las 22.40) somete a cuatro familias españolas a una experiencia única: diez días sin ninguna clase de pertenencias personales. Ni ordenador, ni televisión, ni teléfono móvil ni ropa. Todo se almacenará en un contenedor, del cual solo podrán rescatar un objeto diario.

Para sobrevivir, tendrán que elaborarse ropa con lo que encuentren por la calle, pedir ayuda para desplazarse y, sobre todo, dar muchas explicaciones de su condición. Todo con el objetivo de demostrar que no es necesario poseer miles de objetos para vivir felizmente.

Veinte posibles citas... y veinte madres

En un plató lleno de hormonas Jesús Vázquez debe mediar (y animar el cotarro) entre veinte chicas que buscan llevarse a un soltero de oro para una cita y sus respectivas madres, que son las que finalmente decidirán si su hija puede o no arrejuntarse con el chaval. 'Me quedo contigo' promete una gran fiesta del amor para este verano.

El programa se estrenó el jueves pasado con críticas por su superficialidad, pero lo cierto es que lideró en audiencia con 1,4 millones de espectadores. El próximo jueves, a las 22.40, la siguiente entrega del programa.

Una última gran aventura

Seis ancianos de casi 80 años que apenas han salido de España se apuntan a un programa para dar la vuelta al mundo... y para su sorpresa les acompañará Arturo Valls. 'Por el mundo a los 80' es un formato más amable que también se estrenó el jueves pasado, aunque con datos de audiencia menores.

Tanzania, Turquía o Japón son algunos de los destinos de esta ruta en la que se aúna diversión y emoción a partes iguales con unos concursantes espontáneos y sinceros.