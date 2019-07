Las 7 mejores series que se estrenan este verano

El atraco a la Fábrica de Moneda y Timbre que tuvo en vilo a medio mundo terminó en noviembre de 2017, pero las aventuras del Profesor, Tokio, Helsinki, Denver e incluso Berlín -a pesar de su aparente muerte- en La casa de papel regresan a Netflix este viernes.

Este es el estreno más destacado del verano, ya que la serie de Antena 3 consiguió, en su salto a la plataforma de 'streaming', el éxito internacional y la irrupción en la cultura pop. Pero no es el único estreno relevante del periodo estival, ya que también podremos ver la séptima entrega de Orange is the new black, la cuarta temporada de Las chicas del cable o estrenos ambiciosos como Carnival Row.

1 La casa de papel: 19 de julio Era ingenuo pensar que estos atracadores iban a salirse con la suya después de llevarse 2.400 millones de euros recién impresos. Para su desgracia, las fuerzas de la ley son implacables y, en esta nueva temporada de La casa de papel, han conseguido localizar a Tokio y Río en su retiro paradisíaco, secuestrando a este último. La banda deberá volver a reunirse para rescatarle en una aventura que, según el último tráiler y lo que ya se ha desvelado, les llevará a Sudamérica, Tailandia, Florencia y al Banco de España, su siguiente objetivo. Una entrega que promete ser aún más espectacular que las dos anteriores, especialmente gracias al impulso y al poderío económico de su nueva casa: Netflix. 2 Orange is the new black: 27 de julio Fue una de las primeras series de Netflix y llega ya a su séptima temporada con un gran cambio para su protagonista: por fin es libre. Aunque la vida fuera de la prisión de Litchfield no será un camino de rosas para Piper. Su ya mujer, Alex, aún tiene que afrontar 4 años de su condena. En la prisión, la serie creada por Jenji Kohan seguirá ahondando en las diferencias raciales y de género con una mezcla de drama y comedia que le ha valido a esta ficción 12 premios Emmy. 3 Las chicas del cable: 9 de agosto La que fue la primera serie original de Netflix en España estrenará en agosto su cuarta temporada, en la que las protagonistas llegan a una época llena de cambios: la Segunda República. Un escenario en el que podrán volver a reivindicar su independencia y liberación, además de acceder a cargos públicos y formación. Sin embargo, "nuevos obstáculos surgirán en su camino hacia la libertad", explica la plataforma sobre esta nueva entrega.

