De ‘Friends’ a ‘The Office’: la guerra de la televisión se libra a través de las series

Hace un año se conocía la exorbitante cantidad de dinero que Netflix pagaría a Warner por los derechos de ‘Friends’. Un total de 88 millones de euros por emitirla durante un año. Aún así, la plataforma ‘streaming’ salía ganando: ‘Friends’ es una apuesta segura y acumula millones y millones de visualizaciones. En Estados Unidos, el 72% del tiempo que los usuarios ven Netflix, lo hacen con contenido no original de la plataforma y ‘The Office’ y ‘Friends’ ocupan la primera y segunda posición, respectivamente, con más de 3.000 millones de minutos consumidos.

Sin embargo, dentro de unos meses será ya imposible disfrutar en Netflix, HBO o Amazon Prime de series como ‘Friends’ o ‘The Office’, que se convertirán en gancho de las plataformas que preparan Warner Bros (para la primera) y NBC (para la segunda). A esta decisión se une la ya anunciada hace unos meses por parte de Disney, que estrenará su propia plataforma el próximo otoño, y que retirará todos los contenidos de Marvel, Star Wars y de la Fox de las plataformas para emitirlos en exclusividad.

Una guerra de contenidos en la que la clave es contar con un gancho que atraiga a los suscriptores. En el aire quedan otros contenidos como '30 Rock', producto estrella de NBC y que actualmente en España emite Amazon Prime.

Para Netflix será un golpe perder sus dos series más lucrativas y no ver mermados sus 150 millones de suscriptores en todo el mundo. Para recuperarse ya ha anunciado una inversión de hasta 1.500 millones de euros en contenidos propios. Tal y como está el escenario, la única salida será repetir el éxito de productos como ‘Stranger Things’ y crear un universo particular que la convierta en independiente de los contenidos de otras productoras. O llegar a nuevos acuerdos económicos para tener el dedo en esa particular tarta llamada nostalgia y que tantos beneficios da hoy en día. Series como 'La niñera', 'El príncipe de Bel-Air' o 'Padres Forzosos', que se emiten en distintas plataformas en España, son algunos de los productos más consumidos.