King Jedet explota en Instagram contra Dani Mateo y le acusa de homofobia

La polémica vuelve a rodear a Dani Mateo. Tras su sonado 'sketch' en el programa de 'El Intermedio' en el que se sonaba con la bandera de España y que le llevó a romper su relación publicitaria con la Clínica Baviera, el humorista vuelve a ser 'trending topic'.

En esta ocasión el desencadenante ha sido la publicación del actor, cantante e influencer King Jedet en su perfil de Instagram, en la que carga duramente contra el presentador de 'Yu, No te pierdas nada', programa que emite Los 40, y en el que trabajó como colaborador:

"Hace un año coincidí en una premiere con Dani Mateo tras haber dejado mi trabajo en Vodafone Yu. Le saludé cordialmente y nos preguntamos cómo estábamos. Dani me preguntó que cómo me sentía al haber dejado el programa y le contesté que bien, que sentía que esa etapa había terminado.

De repente me dijo algo que se me clavó y que lleva un año dentro de mí queriendo salir: “El programa te daba mucha credibilidad, que alguien COMO TÚ trabajase en un sitio serio era muy bueno para tu carrera... creo que has cometido un error y que no deberías haberlo dejado. Tu carrera está acabada... Ahora simplemente te convertirás en una travesti cutre de Chueca más”.

No me dolió que pensase que mi carrera estaba acabada, creo mucho en mí, me dolió que alguien que ha apoyado públicamente a la comunidad LGTBIQ pensase que me estaban haciendo un favor al dejar a alguien como yo estar en un medio serio y me dolió que tratase a las drag queens de Chueca como personas de cuarta cuando para mí son artistas que se lo curran mucho para poder vivir de su arte.

No les llegas a la suela del tacón y quizás, querido Dani, el problema es que tú eres un hombre heterosexual cis genero privilegiado y cutre más que se cree por encima del resto y deberías educarte en el respeto, tolerancia y libertad".

A lo que añade: "Respeto mucho al programa y a todo el equipo que trabaja allí, este texto habla de Dani Mateo en concreto y no de Vodafone Yu."

Dicho mensaje ha sido aplaudido por rostros conocidos como Daniela Blume o Natalia Verbeke. Bibiana Fernández ha respondido: "No conozco a Dani pero sí a esos falsos modernos, la tolerancia no tiene que ver ni con edad ni ideologías, lo he conocido en todas partes los unos y los otros".

La reacción de presentador no se ha hecho esperar. Dani Mateo se ha defendido públicamente, compartiendo varias historias en su perfil de Intagram, dando su versión y calificando dichas acusaciones de "ataque gratuito y mentira".

"Si me conocéis sabéis que esas palabras nunca saldrían de mi poca. No recuerdo exactamente la conversación, puede que le comentara a Jedet que me parecía una pena que no estuviera en el programa porque la visibilidad que da es buenísima.

"Si yo pensara eso realmente de los travestis, de Chueca, del movimiento LGTBI... ¿Para qué iba a pedir que tuviéramos a Jedet en el programa?"

