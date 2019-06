Un 50 aniversario en la "joya de la corona" de HERALDO

Comenzaron su vinculación con esta casa en 1969, cuando el hombre llegó a la Luna y cuando Tauste inauguró el segundo teleclub de toda España. Y aún hoy, 50 años después, siguen recibiendo HERALDO DE ARAGÓN todas las mañanas en sus casas. Dieciséis suscriptores de este periódico fueron invitados ayer por el grupo HENNEO a visitar la rotativa de la empresa, situada en Villanueva de Gállego. Además de descubrir los entresijos de la planta, fueron protagonistas de un homenaje y se llevaron a su casa un obsequio: la primera portada del periódico que recibieron en sus casas.

La casualidad quiso que el autobús para acudir a esta visita saliera desde enfrente del antiguo hotel Corona, cuyo incendio es una de las noticias tatuadas en el recuerdo de muchos de estos lectores, como Elisa Peirona y Juan José Sanz. Precisamente, él fue uno de los afectados por el suceso debido a su profesión de médico. "El Hospital Clínico estaba recién abierto cuando ocurrió", explicó tras recordar su condición de suscriptor desde 1969. "Un año después de casarnos", recordó ella.

Tras el viaje en autobús, fueron recibidos en la rotativa por el director de HERALDO, Mikel Iturbe; el vicepresidente editor del periódico, Fernando de Yarza Mompeón, y el director de márquetin del diario, Roberto Isasi, que apeló al sentimiento de cercanía del equipo de suscripciones del medio con sus lectores. "Hoy es el día en el que os queremos dar gracias de corazón", dijo antes de detallar el personal que hace posible que todos los abonados reciban el diario cada día: Gema Laín, Sara Abadía, Adriana Bonilla, Juan Moreno, Pilar Asín, David Molina y Merche Castilla, entre otros.

Iturbe agradeció la confianza de estos 16 lectores, calificándoles como el "corazón" de los suscriptores. También se congratuló de celebrar este acto en la rotativa del grupo, a la que describió como "la joya de la corona". De Yarza, por su parte, fue el encargado de fotografiarse con cada uno de estos suscriptores junto a su portada. Un total de 16 páginas de HERALDO con la de Santos Albión como la más antigua, ya que data del 1 de enero de 1969.

"Ininterrumpidamente"

Para Albión, la lectura matutina del periódico es como el café del desayuno: no puede fallar. "Si no tuviera todas las mañanas el HERALDO, a mí me faltaría algo", explicó, añadiendo que lo siente como algo suyo. "Llevo como suscriptor 50 años ininterrumpidamente", remarcó.

Todos los asistentes, además de sus acompañantes, hicieron un recorrido por las instalaciones de la rotativa, algo que pueden hacer todos los suscriptores apuntándose en https://promociones.heraldo.es. Vieron desde su museo de maquinaria antigua, que incluye fotografías de archivo y portadas históricas como la de la inauguración de la línea del Canfranc, hasta las modernas torres de impresión, responsables de la publicación de diarios como ‘20 Minutos’, ‘Diario de Teruel’, ‘Diario del Alto Aragón’ o ‘La Comarca’, entre otros. Una infraestructura de grandes dimensiones cuyo potencial se aprecia en una visita gracias al ruido de los cientos de periódicos circulando por las vías o al olor de las decenas de bobinas de papel guardadas en sus almacenes.

La visita de estos 16 suscriptores fue amenizada por el músico Paco Cuenca, que interpretó una versión jazz de ‘La vie en rose’.