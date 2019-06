Aleix, exfutbolista y pescadero, ganador de MasterChef 7

Aleix, del equipo de Jordi Cruz, el llamado 'caballito ganador' por muchos de sus compañeros, se convirtió este martes por la noche en ganador de la séptima edición de MasterChef, logrando el trofeo que le acredita como ganador, que viene acompañado de la publicación de su propio libro de recetas, un premio en metálico de 100.000 euros y un máster en Cocina, Técnica y Producto impartido por la Facultad de Ciencias Gastronómicas Basque Culinary Center.

Se enfrentaba a Teresa, del equipo de Samantha Vallejo-Nágera, y ambos tuvieron que elaborar un menú compuesto por un entrante, un plato principal y un postre. Tuvieron cinco minutos para seleccionar los productos de sus platos y 120 para hacer dos raciones de cada uno.

"Es el mejor día de mi vida. Cuando Pepe ha dicho mi nombre como ganador no me lo creía", admitió Aleix. Y añadió: "MasterChef me ha cambiado la vida". AsÍ se pronunciaba el ganador tras conocer que había vencido a su compañera, después de que el jurado y el cocinero latinoamericano más reconocido a nivel mundial y gran promotor de la cocina peruana, el chef Gastón Acurio probaran los platos. El aspirante tuvo que dejar su pasión para ayudar económicamente a su familia, se dejó la piel en la pescadería de su madre y vio en MasterChef el último tren en el que montarse para que su vida diera un giro por completo

Por su parte, la gallega, con su segundo puesto, consiguió un máster en Pastelería en la Facultad de Ciencias Gastronómicas Basque Culinary Center, y solo tuvo palabras de agradecimiento: "Me voy a casa feliz, y solo quiero dar las gracias por esta oportunidad", comentó. En la misma institución, Valentín disfrutará de su premio por ser el tercer clasificado del programa, un Curso de Especialización de ocho semanas de duración.

Además, el programa de RTVE quiso reunir de nuevo a los 12 duelistas de las seis ediciones anteriores para que fueran el jurado de la prueba de exteriores. Entre ellos se encontraba el cocinero oscense Mateo Sierra, que regresó de nuevo al programa cinco años después de haberse quedado a un solo paso del triunfo con aquel recordado menú laurentino con borraja, pollo al chilindrón, albahaca y melocotón con vino.