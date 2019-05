El capítulo de 'Juego de Tronos' deja amor, celos, venganza y... ¿un café?

A los seguidores de 'Juego de Tronos' no se les escapa una. Tal vez sea porque seguir una serie con tantos personajes interconectados con varias tramas y subtramas no resulta nada sencillo. Llevan ocho temporadas entrenado su vista y oído para no perderse detalle y entender mejor qué ocurre en 'Los siete reinos'.

Pero esta expectación, que mantiene a millones de personas enganchadas a la pantalla cada semana, tiene su contrapartida para la popular serie de HBO. Millones de ojos y oídos analizan cada escena y si los creadores de la ficción cometen una 'pifia', que tengan por seguro que van a ser 'cazados', como ya ha ocurrido en un par de ocasiones durante esta temporada.

(Si todavía no la has visto, no temas, puedes continuar sin peligro de 'spoiler')

La semana pasada, durante el espectacular capítulo 8x03, un error en la transcripción del doblaje al español en una de las escenas fue motivo de mofa en las redes sociales. Mientras que en inglés el personaje de Sir Davos decía "She can’t see us", en el doblaje para España se escuchó "Sicansíos", una palabra carente de significado...

En esta escena Davos de repente dice Sicansios, porque los del doblaje no entendieron ¨She can´t see us¨ (no puede vernos) y lo dejaron tal cuál... pic.twitter.com/xHKZybctBu — Daaarkill (@Daaarkill) 30 de abril de 2019

Sin embargo, lo de esta semana todavía ha sido más grave. Durante una celebración en Invernalia en el cuarto capítulo de esta última temporada, entre robustas copas de las que beben varios de los protagonistas se ha colado un vaso de café, que se asemeja mucho a los de cartón que utiliza la cadena Starbucks. Un fallo que de nuevo ha vuelto a comentarse entre risas e indignación en Twitter. "Pero quién revisa los episodios de esta serie antes de que se emitan", se preguntan algunos.

Parece que en el episodio de ayer de juego de tronos hacía tanto frio que Daenerys se pasó por starbucks a comprar un café.

Pero quién demonios revisa los episodios de esta serie antes de que se emitan??? pic.twitter.com/DXNZKzAesk — Pol Turrents (@polispol) 6 de mayo de 2019

Algún usuario ha recordando el frío que debe hacer en Invernalia y lo conveniente de un café en esas cincunstancias y otros han bromeado sobre la costumbre de muchos establecimientos que escriben el nombre del comprador en este tipo de vasos antes de llevarlos a la mesa. Como en la escena en la que se ha colado, el vaso aparece junto a Daenerys han apuntado que haría falta un gran recipiente para recoger el nombre completo de la madre de dragones: "Daenerys de la tormenta, de la casa Targaryen, khalesi de los dothraki, reina de los ándalos, rhoynar y los primeros hombres. Señora de los siete reinos y protectora del reino. La madre de dragones, la que no arde, rompedora de cadenas, y liberadora de esclavos".

Ya sea por la emocionante trama, la trabajada escenografía, las muertes inesperadas o los fallos garrafales... lo cierto es que 'Juego de Tronos', semana tras semana, da que hablar.