Silvia Cebolla: "El estreno del primer programa de televisión en aragonés es un hecho histórico"

Este domingo, a las 9.45, se producirá un hecho irrepetible en nuestra Comunidad Autónoma. Se trata del estreno en Aragón Televisión del primer programa grabado y emitido íntegramente en lengua aragonesa: ‘Charrín Charrán’. Se trata de un espacio televisivo pionero que tratará temas de actualidad y de la cultura y sociedad aragonesa, de la mano de su presentadora, la zaragozana Silvia Cebolla.

'Charrín Charrán' es una expresión del aragonés que significa ‘hablando’. En cuanto al formato, se trata de un magazine de actualidad en el que recorrerán varios puntos de las tres provincias aragonesas, tanto del medio rural como urbano. En el caso de Cebolla, lleva varios años luchando por dar visibilidad de esta lengua reconocida por la Unesco. "Yo daba clases de aragonés en una asociación y A Rodar, la productora, me propuso hacer un programa de estas características. Para mí es un honor y creo que va a ser muy positivo para visibilizar el aragonés. El estreno de este programa es un hecho histórico", afirma.

En su opinión, otro de los grandes retos de ‘Charrín Charrán’ será acabar con los falsos mitos que rodean al aragonés, como que solo sirve para hablar de temas rurales, que es una lengua muerta o que solo la hablan las personas mayores. "Vamos a tratar temas de actualidad y veremos a una gran diversidad de personas en pantalla", explica.

"Creo que es una buenísima ocasión para que los hablantes de esta lengua se sientan representados en nuestra televisión", añade la presentadora. Cebolla empezó a estudiar aragonés hace 14 años por pura curiosidad. "Desde pequeña he subido a veranear al Pirineo y me llamaba mucho la atención escuchar a la gente hablarla, por eso, con 19 decidí comenzar a estudiarla y me enganchó", explica.

Además, asegura que muchos aragoneses utilizan una gran cantidad de expresiones que proceden de esta lengua, aunque ni siquiera lo saben, como 'Ir de propio', 'Pillar un capazo' o 'Chandrío', entre muchas otras. "Te das cuenta de que la lengua ya formaba parte de ti en cierta medida y eso hace que te entren ganas de seguir aprendiendo más", añade. En su opinión, no solo forma parte de nuestro patrimonio inmaterial y tiene un valor incalculable, sino que, además, su aprendizaje y estudio aporta una serie de valores y conocimientos: "Te das cuenta de que detrás hay un componente cultural y una forma de ver el mundo".

Además, la zaragozana, que asegura que cada vez existe un mayor interés por la lengua aragonesa, arrancó hace cuatro años su proyecto personal en YouTube, 'A Escuchetes', un canal de cocina vegana íntegro en aragonés, gracias al cual publicaría un libro de recetas bajo el mismo nombre que vería la luz el pasado año. “Para mí, ciertas expresiones de esta lengua reúnen ese humor ‘somarda’ tan nuestro y parte de nuestra idiosincrasia. Creo que la gente se sentirá muy identificada con el programa, ya que todos llevamos un pedacito de esta lengua en el corazón”, concluye.

El programa dispondrá de la opción de seguir en castellano cada una de las emisiones gracias a la activación de subtítulos para personas sordas, para lograr facilitar la comprensión y conocimiento de la lengua aragonesa por parte de la audiencia de Aragón TV. Además, Cebolla estará acompañada por Juan Pablo Martínez, profesor de la Universidad de Zaragoza y académico de la lengua aragonesa que adentrará a los espectadores en la parte gramática y ortográfica de la lengua, y el reportero Jorge Pueyo, joven natural de Fonz, un municipio aragonés donde esta lengua se mantiene muy viva.

Una apuesta pionera en Aragón

Según datos del Censo de Población y Viviendas de 2011 del INE, más de 25.000 personas hablan aragonés. Además, se trata de una de las lenguas minoritarias en mayor peligro de extinción de Europa Occidental. El nuevo espacio televisivo reunirá las diferentes modalidades lingüísticas que componen la lengua aragonesa, cumpliendo así con lo recogido en el artículo 24 de la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, que asegura que los poderes públicos deben impulsar la emisión de programación en las lenguas y modalidades propias de la comunidad.

Con la emisión de este programa, la televisión autonómica se une a la lista de cadenas públicas que apuestan por la emisión de contenidos en lenguas minoritarias, como han hecho otras televisiones españolas así como del resto de Europa, como las emisiones en lengua occitana de TF3 en Francia o en Gran Bretaña con BBC Alba, una cadena realizada en gaélico escocés.