La traductora al español de la saga de Juego de Tronos espera "impaciente" el encargo final de los libros

La traductora al español de la saga Juego de Tronos, Cristina Macía, ha destacado que su labor es un trabajo artesanal, por lo que lleva tiempo para lograr el resultado que espera con expectación el público, y ha dicho que espera con "impaciencia profesional" el encargo de final de los libros.

Así lo dijo en el marco de la XXXI Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria, que abrió sus puertas este martes abordando uno de los fenómenos literarios y televisivos del momento y que atrajo a numeroso público hasta la carpa juvenil para conocer todos los detalles y entresijos de una traducción de esta dimensión.

También novelista y codirectora del Celsius 232, Macía defendió en su charla que "es mejor hacerlo bien que hacerlo rápido", por lo que a estas alturas intenta que la presión no le afecte.

"Cuando empecé las traducciones no existía esta presión, así que ahora me lo estoy pasando en grande, pues es maravilloso, me invitan a los sitios, conozco a gente fantástica, me divierto como una enana y me pagan bien, ¿qué más se puede pedir en la vida?", dijo.

Ni siquiera tiene la tentación de hacer spoiler, como muchas veces le piden para apaciguar la espera entre una entrega y otra, "yo leo los libros el mismo día que salen a la venta, no me los mandan antes, si no sería mucho más rica", bromeó.

Lleva más de tres años esperando el encargo final con impaciencia de profesional pero, sobre todo, de seguidora, ya que "estoy ansiosa por saber qué va a pasar y antes que traductora e incluso antes que madre, soy friki, es lo básico, lo que me define desde muy pequeña".

En este sentido, subrayó que el traductor debe ser lo más razonablemente fiel al autor "por lo que tengo que controlarme y no permitir que me afecte demasiado el entusiasmo o que se note los personajes que me gustan más o menos, aunque sospecho que se me tiene que notar algo".