Mediaset seguirá emitiendo 'Pasapalabra' (de momento)

El recurso de casación interpuesto por Mediaset España sobre la titularidad del formato de Pasapalabra, por cuyos derechos de emisión está litigando en los tribunales contra la británica ITV desde 2010, "está pendiente de resolución tras ser admitido en parte por el Supremo", y el programa seguirá en antena.

En un auto de 20 de febrero, el Tribunal Supremo admite a trámite parte del recurso de Mediaset España contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, aunque lo rechaza en su mayor parte.

Mediaset insiste en que la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid "no es firme ni ejecutable sino que será revisada por el órgano constitucional" a la vez que destaca la "total inadmisión del recurso de ITV ante este mismo tribunal".

La cadena de comunicación audiovisual señala asimismo que "esta revisión de la sentencia de apelación podría significar, incluso, que Mediaset España no tuviera que abonar a ITV indemnización alguna por el uso del formato y título del programa".

Lo que justifica porque "en su demanda inicial ITV no solicitó el pago de un 'royalty hipotético', única variante indemnizatoria a la que podría haberse acogido, puesto que ITV no tiene la capacidad de explotación por sí misma del formato de 'Pasapalabra', dado que no tiene un canal de televisión en España en el que emitir el programa".

Telecinco, que firmó un contrato en 2009 con ITV para la emisión del programa en España, presentó un año más tarde una demanda contra la empresa británica pidiendo que se declarara la nulidad de los acuerdos de emisión y se restituyera lo pagado, además de reclamar una indemnización. La compañía británica contraatacó con otra demanda.

La cadena española alegó entonces "falta de titularidad de los derechos sobre el formato televisivo 'Pasapalabra' y sobre 'El Rosco' (la prueba final) por parte de ITV", derechos sobre la prueba alfabética que a su vez reclama la sociedad holandesa MC&F.

Mediaset suspendió el contrato con ITV porque "no tenía posibilidad" de asegurarle la explotación del nombre 'Pasapalabra', mientras que ITV sostiene que "Telecinco incumplió el contrato" y que su uso del formato del programa desde el 1 de febrero de 2010 constituye "una violación de los derechos de exclusiva de ITV sobre el formato y la denominación".

El primer intercambio de denuncias se resolvió con una sentencia del Juzgado de lo Mercantil de 2014 a favor de la compañía británica y con una condena a Telecinco de 14,9 millones de euros, aunque fue recurrida por ambas partes.