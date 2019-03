'Stranger Things 3' amenaza con un verano de locura

"Un verano puede cambiarlo todo". Ese es el lema del primer tráiler de la tercera temporada de 'Stranger Things', que llegará a Netflix el 4 de julio y cuyas primeras imágenes apuntan a un mayor contraste entre el mundo colorido de los 80 y los monstruos que llegan de las profundidades.

Pero la banda de Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard), Eleven (Millie Bobby Brown), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) y Max (Sadie Sink) no tendrá que enfrentarse únicamente a las amenazas sobrenaturales, según muestra el tráiler.

Un par de tipos amenazantes, uno de ellos armado y el otro rodeado de ratas, se unen a los monstruos que ya se dejaron ver en las dos temporadas de esta serie juvenil de ciencia ficción que se desarrolla en el ficticio pueblo de Hawkins (Indiana).

El tráiler, que ha llegado casi a 500.000 visualizaciones en Youtube en una hora, muestra una estética colorista y muy ochentera, que contrasta aún más con el monstruo que amenazaba a los chicos en el último capítulo de la segunda temporada y que ahora se revela como algo más parecido a los de las secuelas de 'Alien'.

Todo ello amenizado por la música de 'The Who', en concreto por una versión de 'Who are you', canción de 1974 que en los últimos años ha tenido una segunda vida como tema de cabecera de la serie "CSI".

La acción de 'Stranger Things 3' se sitúa un año después de los hechos de la segunda temporada, en el verano de 1985 y, en concreto, todo comienza el 4 de julio, misma fecha en la que los ocho capítulos de esta nueva entrega llegarán a Netflix.

En la tercera temporada, un centro comercial recién inaugurado, el Starcourt Mall, se presenta como uno de los principales escenarios de la trama, en la que repiten Winona Ryder, Dacre Montgomery, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Joe Keery, Cara Buono y David Harbour, entre otros.

Entre los rostros nuevos de esta temporada están Maya Hawke, Jake Busey y Cary Elwes.