Nuestra favorita, lógicamente. ¿Por qué? Porque la actriz Shannen Doherty debía de ser más mala que un dolor en el set de rodaje y esa tensión trasciende a su personaje. Así, la dulzura de la hermana gemela de Brandon, que llega toda fresca de Minnesota y alucina con las narices operadas de las chicas del Beverly Oeste, nunca resulta empalagosa. Con razón resultó tan creíble que Dylan, el malote del instituto, se fijara en ella. Fueron una de las parejas televisivas de la década y la canción 'Losing My Religion', de R.E.M, estará para siempre ligada a esa ruptura en el coche. Tras la cuarta temporada, Aaron Spelling (creador de la serie) acabó hasta el gorro de ella y la despidió (para contratarla después en su serie 'Embrujadas', donde también la lió gorda).

¿Por qué decíamos "okey, Mckay'" en los noventa? Por Dylan Mckay, claro. El James Dean del Beverly Oeste, melancólico sin causa, lleno de rebeldía pija, traía locas a todas las chicas, sobre todo a Kelly Taylor, que iba de pija boba pero se moría por sus huesos. Pero llegó Brenda Walsh y se lo ligó así, sin más. Luego rompieron y Dylan se lió con Kelly. Menudo drama. Tan marcados nos dejó a todos esa traición de Kelly y Dylan, que los guionistas de la serie bien se encargaron de recuperar la trama en el 'reboot' de 'Sensación de vivir' hace unos años. Brenda Walsh volvió al institito solo por dos capítulos, y solo para zanjar, de una vez por todas, su enfrentamiento con Kelly. ¿Qué fue de Dylan, por cierto? No nos importa mucho, si en el fondo veíamos la serie por Brenda.

A este no le seguíamos mucho el rollo porque su función era ser una mezcla de homófobo y zoquete que luego se redime y se convierte en un pedazo de pan. Eso sí, el actor es el que mejor ha envejecido de todos, porque Ian Ziering se mantiene tan 'hot' como en los noventa. Era el mejor amigo de Brandon y, junto a Dylan, hacían una especie de trío guay de instituto.

Otra de nuestras favoritas. De hecho, nuestro corazón estaba dividido entre el 'team Brenda' y el 'team Andrea'. ¿Por qué? Pues porque Andrea es uno de esos absurdos de castin tan típicos de las producciones norteamericanas, en las que adultos de 30 años y rostro aniñado intentan hacerse pasar por críos. ¿Recuerdan aquel capítulo de 'Friends' en el que Joey quería hacer de adolescente y se ponía los calzoncillos por fuera? Pues eso. Pero en el caso de Andrea ya la cosa era un despropósito, porque aparentaba ya 40 años allí. A saber cuántos tendrá ahora. Y encima la ponian en todas las tramas de cerebrito empollona 'forever alone'. Tuvo nuestro apoyo hasta el final.

Donna Martin

Era la enchufada. La hija del productor. Hay que reconocer que Tori Spelling tuvo buen cuajo durante las diez temporadas que duró la serie, porque siempre era la menos agraciada del grupo. Pero es evidente que heredó de su padre no solo el físico, sino también el cerebro. Desde que terminara 'Sensación de Vivir', en el año 2000, Tori Spelling no ha parado de hacerse rica con todo tipo de 'realities' y producciones. De hecho, el regreso de la serie es en parte idea suya, junto con Jennie Garth. Tori sabe dónde está la pasta: en la nostalgia. Al final, es la que más momentos memorables tuvo, que casi siempre sucedían en fin de curso, como ese vestido de sirena para el baile o cuando se emborracha y casi no puede graduarse y sus amigos salen a manifestarse.