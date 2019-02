Mercedes Milá, coprotagonista en la presentación del libro de Pedro Sánchez

Arropando a Sánchez estaban en el hotel Intercontinental de Madrid los ministros de Agricultura, Luis Planas; Ciencia y Universidades, Pedro Duque; Defensa, Margarita Robles; Empleo, Magdalena Valerio; Fomento, José Luis Ábalos, Política Territorial, Meritxell Batet, y Sanidad, María Luisa Carcedo, junto a buena parte de la Ejecutiva Federal del PSOE.

Sin embargo, el coprotagonismo del acto no se lo llevó ninguno de ellos, sino los presentadores: Jesús Calleja y Mercedes Miá. Esta última mostró su admiración por el presidente del Gobierno, al que alagó en varias ocasiones, por lo que recibió numerosas críticas en Twitter. La expresentadora de Gran Hermano le dio las gracias por su intento de diálogo con el Gobierno de Cataluña: "Como catalana nunca agradeceré suficientemente su posición", dijo. Y consideró que 'Manual de resistencia' "es un libro valiente", "que ilumina el camino de las elecciones", señaló.

Una de sus intervenciones más comentadas por los tuiteros fue su mención a la supuesta relación que hay entre Malú y Albert Rivera, desvelada el pasado martes por una revista del corazón.

El comentario de Milá llegó tras una interpelación de Calleja: "No te has leído el libro de Albert Rivera o de Casado", le replicaba. A lo que Milá respondió: "No, yo creo que Rivera estaba empezando a ligar con Malú y no se enteraba de nada".

Doña Mercedes Milá que va dando lecciones de ser Feminista... digo de Feminazi, acaba de Retratarse

Riéndose de @Albert_Rivera y @_MaluOficial_

Luego los Machistas son "Otros"



Calleja Frente Obrero

Mercedes Milá Silvia Clemente

#ManualDeResistencia #ContratoConEspaña pic.twitter.com/HvPZQhta6D — España (@NoOficialESP) 21 de febrero de 2019

Mercedes Milá hablando del despiste que, según ella, tiene Albert Rivera por su supuesto inicio de relación con Malú. ¿En un programa de cotilleo? No, mientras modera la presentación del libro del Presidente de España. Pistoletazo de salida a la campaña de la política-espectáculo — Dani Sánchez Puerto (@Danisp96) 21 de febrero de 2019

La frase, a la que el presidente del Gobierno no reaccionó, generó algunas risas en el recinto donde se celebraba el acto.