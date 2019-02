Adriana Abenia: "Conté que estaba embarazada y me apartaron en una tele generalista"

Adriana Abenia es todo energía y pasión. Y ahora vuelca ambas en su hija Luna, que nació en julio del año pasado. Por eso, para cuidar a su bebé, la presentadora zaragozana se ha alejado un tiempo de la televisión, pero tiene claro que volverá a las pantallas cuando surja un proyecto interesante.

Y eso que, admite, el de la tele "es un mundo con mucha competitividad". Y nada benvolente con las mujeres embarazadas. Según cuenta Abenia en una entrevista con la revista 'Semana', una cadena dejó de contar con ella cuando supo que estaba esperando un hijo: "Cuando no lo había hecho público todavía y estaba confirmada para trabajar en una cadena generalista, conté que estaba embarazada y me tiraron. Esto me duele porque no estaba enferma, y podía haber llevado a cabo el trabajo".

En cualquier caso, la zaragozana tiene claro que "el trabajo ya no es la prioridad". "Una hija es lo más importante de tu vida (...) Te salva, porque si he tenido un mal día, llego a casa, me dedica una sonrisa, y ahí han terminado todos mis problemas", dice de Luna.