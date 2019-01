Sergio Calvo: "Lorenzo Caprile es quien más me impone del jurado"

Ahora, es uno de los aprendices que aspiran a ganar el ‘Maniquí de Oro’, el premio con el que el ganador obtendrá 50.000 euros, expondrá sus creaciones en una cadena de grandes almacenes y completará su formación con un curso de diseño de moda, impartido en el Centro Superior de Moda de la Universidad Politécnica de Madrid.

Sergio superó su primera semana en el programa y este domingo se enfrenta de nuevo a un reto tan complicado como es replicar en una prueba por equipos un vestido del diseñador de moda Pedro Rodríguez. Y mientras, entre puntada y puntada, ha tenido tiempo de responder a unas preguntas para Heraldo.es

-Aunque no se dedica profesionalmente a la costura, es algo que le viene de familia...

-Sí, por parte de mi padre. Desde niño lo veía en una pequeña habitación de casa, a modo de taller. Cuando crecí y acabé mis estudios de EGB, mi padre me dijo que o seguía estudiando o empezaba a trabajar. Los libros no eran lo mío, así que decidí aprender a coser y cortar, intentar aprender un oficio.

-Se le da bien coser a máquina, pero a mano reconoce que no tanto. ¿Va mejorando conforme avanza el programa?

-No está en mi mano autocalificarme. La costura a mano es un arte que muy poca gente domina a la perfección. Yo he intentado mejorar, pero como he dicho antes, no soy yo quien tiene que valorarlo. Mi auténtica especialidad es la máquina y aún me queda mucho por aprender.

-¿Quién le impone más del jurado: Lorenzo Caprile, Palomo Spain o María Escotė?

-Cada miembro del jurado tiene cualidades suficientes para impresionar. A pesar de ser la persona con la que más puedo compartir ideas y forma de ver la costura, sin lugar a duda, a quien más respeto tengo por su trayectoria es a don Lorenzo Caprile y, por tanto, es el miembro del jurado que más me impone. Independientemente de esto, tanto Alejandro como María tienen tanta categoría profesional y humana como para impresionarme.

-Entre los concursantes, hay nivel, rivalidad, pero también compañerismo...

-Por supuesto, pero no nos podemos olvidar que esto es un concurso y que tarde o temprano surgirá la rivalidad. Todos queremos ganar.

-Su paso por ‘Maestros de la costura’, ¿podría dar un giro a su vida y retomar, en cierto sentido, el oficio de su padre?

-Ojalá tuviera la oportunidad de estudiar y conseguir la titulación necesaria para ejercer como sastre en un futuro próximo. Todavía me quedan muchas cosas por aprender, no solo saber coser es suficiente. Espero que el paso por 'Maestros de la Costura' me brinde la posibilidad de dedicarme a este bello oficio.

-Para superar cada prueba, ¿se encomienda a san Homobono, patrón de los sastres?

-Me encomiendo al Espíritu Santo y a todos los santos que puedan echar una mano en ese momento. Y si es necesario a san Lorenzo, san Palomo y santa María Escoté.... aunque en determinados momentos estoy seguro que me ha echado una mano.

-¿Por qué decidió presentarte al programa?

-Realmente le decisión no fue mía. Fue mi mujer quien mandó la solicitud, una noche que salimos con mis cuñados. Mi cuñada vio el enlace del castin abierto y retó a mi mujer para que presentara la solicitud. Por supuesto, a una aragonesa no puedes decirle que no tiene valor para hacer algo. Cuando me quise dar cuenta, me había llegado un email en el que me decían que mi solicitud se había registrado correctamente. Y ahí empezó mi camino en 'Maestros de la Costura'.

-¿Se imaginaba como concursante de esta segunda edición, enfrentándose a pruebas tan complicadas como replicar un vestido de Sybilla?

-Pues no, en absoluto. Fue una prueba extremadamente complicada para mí. Sobre todo teniendo en cuenta que yo lo que más he trabajado ha sido la confección en piel, que no tiene nada que ver con los tejidos tradicionales. Esto para mí fue un plus de dificultad, sin contar que había que replicar el vestido España de Sybilla, que ya fue ciencia ficción, aunque me moló mucho el reto.