'The Passage', ciencia ficción, vampiros y conspiraciones gubernamentales

Fotograma de la serie 'The Passage'. YouTube

La cadena Fox estrena este lunes la serie 'The Passage', una de las grandes apuestas de la temporada, que mezcla ciencia ficción, vampiros y conspiraciones gubernamentales, todo ello bajo la supervisión de Ridley Scott, uno de los productores ejecutivos del formato.

Basada en la trilogía homónima del autor Justin Cronin y escrita por Liz Heldens ('Friday Night Lights'), la serie se presenta como un atractivo cruce entre 'Strangers Things' y 'The Strain' con potencial para enganchar a la audiencia gracias a la presencia de Mark-Paul Gosselaar ('Saved By The Bell') y Henry Ian Cusick, ('Lost').

"Tengo una buena relación con el estudio ya que trabajamos previamente en mi anterior serie, 'Pitch'", explicó Gosselaar a un reducido grupo de medios, entre ellos, Efe. "Así que leí el guion, estaba disponible y me pareció una oportunidad genial para trabajar con artistas de un pedigrí increíble", agregó.