La niña con la voz de Janis Joplin que deslumbra a internet

Courtney no solo ha logrado la aprobación del jurado, sino que ha conseguido el pase directo a la final del concurso. "¡Dios mío! No eres de este planeta, eres de otra tierra. ¡Eres la nueva Janis Joplin!", dice emocionado tras la actuación Mandel, que fue precisamente quien pulsó el botón dorado que evitó a la joven las fases clasificatorias.

El concurso, de gran éxito en Estados Unidos, tiene entre sus seguidores a numerosos famosos. Así, la actriz Sharon Stone o el periodista del corazón Pérez Hilton han compartido en Twitter la actuación de Courtney:

She makes me feel like I just heard @Alanis for the first time. Bless this girl and let her bring music to life. ✌❤️ https://t.co/nJ5teXP6IV

"Me hace sentir como cuando escuché a Alanis por primera vez. Dios bendiga a esta chica y le deje traer música a la vida", ha escrito Pérez Hilton.

También el director de cine español Rodrigo Cortés, que está de actualidad porque dirige la última película de Uma Thurman, ha opinado sobre la actuación. Y aunque ha dejado claro que el concurso no le merece gran crédito, la interpretación de la joven le ha dejado tan sorprendido como a todo el mundo:

Y la propia Courtney, encantada, ha dado las gracias en su cuenta de Twitter por el buen recibimiento de su actuación:

I didn't know what to expect when I auditioned for @AGT but the golden buzzer was more than I ever could have dreamed of. Thank you so much @howiemandel I am so happy and can't thank you enough xx pic.twitter.com/qqNKUWyzVk