Goya en Burdeos… y en Chicago

Nuestro pintor más universal ha pintado mucho, también en el cine y en la televisión, en producciones como ‘Volavérunt’ de Bigas Luna, ‘Los fantasmas de Goya’ de Milos Forman o ‘Goya en Burdeos’ de nuestro Carlos Saura, con José Coronado y Paco Rabal interpretando al genio aragonés. Lo que es más inimaginable es que una ficción –aunque no tanto– rodada en Chicago se acuerde del coloso aragonés. Pues bien, en una de las mejores series de la actualidad, ‘The good fight’, la ‘maja’ de la protagonista, Diane Lockhart, tiene que acudir a unos ‘disparates’ para poder argumentar un complicado caso judicial. Y para ello recurre a Goya, esta vez, como caricaturista… Pero no diré si ganó o no el caso, que seré alparcero, pero revelar tramas de series ¡jamás!