Los aspirantes a 'OT' inundan las redes sociales antes del primer castin

Tras el castin convocado en Barcelona, el 30 de mayo habrá pruebas en Alicante (4 junio), Valencia (7 junio), Mallorca (12 junio), San Sebastián (18 junio), Vigo (21 junio), Tenerife (26 junio), Málaga (2 julio), Sevilla (5 julio) y Madrid (10 julio).

Entre los vídeos grabados por los aspirantes a concursantes hay música de todos los estilos y ritmos:

Esta cancion siempre me pone los pelos de punta y... Bueno, espero que guste Lorde - Liability (a capella) #OTCover pic.twitter.com/dX2erb2Pf5

Killing me Softly de The Fugees. Os agradecería cada rt ❤️❤️ #OTcover pic.twitter.com/GHBs4nvh0c

#OTcover Ella Fitzgerald - Cheek to Cheek (no se nota pero me muuuuero de vergüenza) pic.twitter.com/KCrPzBejnp