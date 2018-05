Ha muerto el escritor y periodista Tom Wolfe. Quizá no fue el hombre que inventó el nuevo periodismo pero sí fue quien le puso nombre, quien lo definió y lo dio a conocer al mundo. Puede parecer que solo es una cuestión formal, pero no. El denominado nuevo periodismo implica que el periodista deja de ser un testigo aséptico y ofrece su visión personal de los hechos, los describe, los recrea, los interpreta y los viste. Eso no implica tergiversación, pero sí una interpretación que los cánones más clásicos aún se empeñan en rechazar enarbolando un esquema rígido y una objetividad que jamás ha existido.