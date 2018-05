Pilar de Yarza, presidenta editora de HERALDO, premio Luca de Tena de periodismo

Pilar de Yarza Mompeón, presidenta editora de HERALDO DE ARAGÓN, ha sido galardonada este miércoles con el premio Luca de Tena de Periodismo. Un jurado presidido por Darío Villanueva e integrado por Victoria Prego, Manuel Lucena, Jorge Edwards y Luis Ventoso, le ha concedido la distinción, uno de los premios que otorga cada año 'Abc', al considerar que "encarna el espíritu de las familias clásicas de editores, medulares en muchas de las mejores iniciativas de la prensa española. Supo modernizar HERALDO DE ARAGON y, a lomos del buen periodismo, convertirlo en la importante compañía de medios de comunicación que es hoy. Licenciada en Enfermería, sintió muy pronto la llamada de la prensa y a los 27 años se incorporó al periódico de su familia. De la importancia de su trayectoria da fe el hecho que fue la primera mujer que presidió la Asociación de Editores Españoles. Pilar de Yarza es ejemplo de lo que los anglosajones llamarían 'una gran dama de la prensa'".

"El premio es una de las mayores sorpresas que he recibido en mi vida -señala Pilar de Yarza-. Nunca pensé que algún día me podrían dar a mí un premio de tanto prestigio. Me llena de orgullo por muchas razones, entre otras el hecho de que Luca de Tena y mi abuelo, Antonio Mompeón Motos, fueron amigos y se admiraban y respetaban personal y profesionalmente".

El diario 'Abc' concede cada año el premio Luca de Tena junto al Mariano de Cavia y el Antonio Mingote, y los entrega en una solemne gala que suele celebrarse en el mes de septiembre y presidida por los Reyes de España. En septiembre también, HERALDO entrega sus premios. "Somos periódicos diferentes y con marcada personalidad -subraya Pilar de Yarza-. Pero, se nos puede considerar hermanos en el rigor y la fiabilidad de nuestra información".